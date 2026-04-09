IDF: U vazdušnom napadu na Bejrut ubijen lični sekretar lidera Hezbolaha

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da je u jučerašnjem vazdušnom napadu na Bejrut ubijen lični sekretar lidera libanske militantne grupe Hezbolah, Naima Kasema.

Kako je saopšteno, sekretar Ali Jusuf Harši bio je meta napada u bejrutskom naselju Talet Hajat, a snimci pokazuju da je u napadu delimično srušena višespratna zgrada, prenosi Tajms of Izrael.

IDF navodi da je Harši bio Kasemov nećak i lični sekretar.

"Harši je bio blizak saradnik i lični savetnik generalnog sekretara Hezbolaha Naima Kasema i igrao je centralnu ulogu u upravljanju njegovom kancelarijom i njegovom bezbednošću", navodi se u saopštenju.

IDF navodi da su tokom noći izvedeni napadi na dva "centralna" prelaza preko reke Litani koje je Hezbolah, koga podržava Iran, koristio za, kako tvrde iz IDF, prebacivanje "hiljada" komada oružja, raketa i lansera u južni Liban.

U saopštenju IDF navodi da je pored toga pogođeno i desetak skladišta oružja, raketnih bacača i sedišta Hezbolaha u južnom Libanu.

Liban je danas proglasio dan žalosti nakon talasa izraelskih napada u kojima je tokom jučerašnjeg dana ubijeno najmanje 254 ljudi, a povređeno više od 1.165 osoba.

Izraelska vojska izvela je u sredu najjači talas vazdušnih napada na Liban od početka najnovije eskalacije sukoba na Bliskom istoku, gađajući 100 ciljeva u roku od deset minuta, saopštile su Izraelske odbrambene snage (IDF).

Napade Izraela najoštrije je osudio generalni sekretar UN Antonio Gutereš zbog ubistva stotine civila, među kojima je bilo i dece.

Autor: Marija Radić