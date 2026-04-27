Bliski istok na raskrsnici: Izrael šalje 'Gvozdenu kupolu' u UAE dok diplomatija sa Iranom tapka u mestu

Dok se bezbednosna situacija na Bliskom istoku ubrzano menja, najnoviji izveštaji Instituta za proučavanje rata (ISW) ukazuju na dva ključna pravca: jačanje neočekivanih vojnih saveza i duboku blokadu u diplomatskim odnosima sa Teheranom.

Izraelska „Gvozdena kupola“ čuva nebo Emirata

U potezu koji potvrđuje dramatično produbljivanje bezbednosnih veza, Izrael je rasporedio bateriju protivvazdušnog sistema „Gvozdena kupola“ (Iron Dome) u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE). Uz moćni odbrambeni sistem, na teritoriju UAE stiglo je i „nekoliko desetina“ pripadnika Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) koji će njime upravljati.

Prema izvorima iz Tel Aviva i Vašingtona, odluku je doneo premijer Benjamin Netanjahu nakon direktnog telefonskog razgovora sa predsednikom Emirata, Mohamedom bin Zajedom. Analitičari ocenjuju da ovaj korak predstavlja istorijski presedan kroz direktno vojno prisustvo Izraela u zalivskoj zemlji. Dokaz da ratno stanje u regionu, uprkos tenzijama, nije oslabilo već je paradoksalno osnažilo saradnju bivših neprijatelja.

Iran: Diplomatija u senci IRGC-a

Dok se savezi na jugu jačaju, perspektive za dogovor sa Teheranom ostaju mračne. Iranski ministar spoljnih poslova, Abas Aragči, boravio je 26. aprila u Maskatu (Oman) kako bi sa sultanom Hajtamom al-Tarikom razgovarao o bezbednosti u strateški važnom Hormuskom moreuzu.Međutim, analitičari ISW-a su skeptični jer dominacija Revolucionarne garde predstavlja ključni razlog za neuspeh bilo kakvih pregovora sa SAD. Više se ne može ignorisati potpuna dominacija Islamske revolucionarne garde (IRGC) nad procesom donošenja odluka. Zato ceo proces karakteriše otpor kompromisu, oružani konflikt je doveo do toga da se IRGC sčvrsto protivi bilo kakvim ustupcima, što obesmišljava napore civilne diplomatije u Teheranu.

Ovi događaji sugerišu da se Bliski istok deli na dva jasna pola. S jedne strane, imamo operativnu vojnu saradnju Izraela i arapskih država (podržanu od strane SAD), dok se s druge strane Iran, pod kontrolom tvrdolinijaša iz IRGC-a, sve više izoluje od pregovaračkog stola, fokusirajući se na kontrolu morskih puteva i projekciju moći preko svojih saveznika.