Apsurd bitnih tema: Što je problem veći, obrada je površnija

Prof. ddr. Milan Krajnc psiholog sistemskih rizika i kriznog odlučivanja, specijalista za otkrivanje bezbednosnih rizika i profilisanje, objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti.

U jednom trenutku smo izgubili suštinu. Više se ne pitamo šta je ispravno. Pitanje je postalo: kako će to izgledati u medijima? I tu počinje problem. Političari danas ne donose odluke u kabinetima. Donose ih u sopstvenoj glavi — zamišljajući naslov koji će se pojaviti sutra. Ako je naslov loš, odluka se menja. Ako je reakcija jaka, pravac se koriguje. Ako postoji rizik — bira se tišina. To nije liderstvo. To je upravljanje strahom.

Mediji su nekada bili korektiv. Danas su često generator dinamike. Ne zato što postoji zavera. Nego zato što sistem nagrađuje ono što je: brže, glasnije, konfliktno i emocionalno nabijeno. A istina je spora. Dubina nije viralna. Razumevanje ne pravi klikove. I tako dobijamo apsurd: što je tema važnija, to je obrada površnija.

U takvom okruženju, političar koji želi da preživi ne razmišlja dugoročno. Razmišlja kako da ne bude meta. To je trenutak kada država prestaje da se vodi. Počinje da se prilagođava. Ovo nije problem jedne zemlje. Ovo je globalni fenomen. Ali postoji razlika između sistema koji prepoznaju ovaj problem i onih koji mu se potpuno prepuste.

U najstabilnijim fazama razvoja Sjedinjenih Američkih Država, snaga sistema nije bila u popularnosti odluka. Snaga je bila u tome da se odluke donose čak i kada nisu popularne. To je razlika između liderstva i reakcije.

Danas živimo u vremenu u kojem: mediji oblikuju percepciju, percepcija oblikuje politiku, a politika pokušava da preživi percepciju. To nije stabilan sistem. To je zatvoreni krug. I u tom krugu svi učestvuju: oni koji stvaraju sadržaj, oni koji donose odluke, i oni koji sve to konzumiraju bez pitanja. Najveća opasnost nije pogrešna informacija. Najveća opasnost je gubitak sposobnosti razmišljanja. Jer kada društvo prestane da razmišlja duboko, postaje lako upravljivo. Ne činjenicama. Nego reakcijama.

Država ne slabi zato što je neko napada. Slabi onda kada prestane da donosi odluke. A to se dešava onda kada je strah od slike o sebi jači od odgovornosti.

Autor: Milan Krajnc