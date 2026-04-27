ZAVRŠEN SASTANAK PUTINA I ARAGČIJA: Evo o čemu su 2 sata razgovarali ruski predsednik i iranski šef diplomatije (FOTO)

Danas je 59. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana, sastali se ruski predsednik Vladimir Putin i iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

Sastanak trajao dva sata, Modžtaba poslao poruku Putinu

Vladimir Putin je na sastanku sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem u Sankt Peterburgu objavio da je primio poruku od vrhovnog vođe Islamske Republike, Modžtabe Hamneija.

- Želeo bih da započnem naš razgovor napomenom da sam prošle nedelje primio poruku od vrhovnog vođe Irana - rekao je predsednik.

Putin nije otkrio njegov sadržaj. Kao odgovor, zamolio je Aragčija da prenese Hamneijevo zdravlje i dobrobit.

- Iskreno se nadamo da će, crpeći ovu hrabrost i želju za nezavisnošću, iranski narod prebroditi ovaj težak period iskušenja pod vođstvom novog lidera i da će mir doći - naglasio je.

Predsednik je dodao da Rusija namerava da pomogne Iranu kako bi se mir približio Bliskom istoku.

Aragči je zahvalio Moskvi na podršci Teheranu. Pohvalio je odnose između dve zemlje i napomenuo da će se oni nastaviti jačati. ​​Diplomata je dodao da će Iran nastaviti da se bori protiv Sjedinjenih Država.

- Čitavom svetu je dokazano da je iranski narod, zahvaljujući svom otporu i hrabrosti, bio u stanju da se odupre američkim napadima, američkoj agresiji i da će biti u stanju da izdrži i preživi ovaj period - objasnio je on.

Pre početka razgovora, ministar je izjavio da planira da sa Rusijom razgovara o koordinaciji napora za okončanje sukoba na Bliskom istoku.

Sastanak je trajao skoro dva sata, a prisustvovali su mu i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov , pomoćnik predsednika Jurij Ušakov i načelnik Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Igor Kostjukov.

U iranskoj delegaciji, pored Aragčija, bili su njegov zamenik Kazem Garib-Abadi i ambasador u Moskvi Kazem Džalali.

Aragči je stigao u Sankt Peterburg

Aragči je stigao u Sankt Peterburg nakon posete Omanu gde su, kako je rekao, razgovori bili usmereni na "načine za obezbeđivanje bezbednog tranzita u Ormuskom moreuzu, u korist svih dragih suseda i sveta".

Tokom vikenda, Aragči je takođe rekao da je imao veoma produktivnu posetu Islamabadu, gde je preneo stav Irana u vezi sa realnim okvirom za trajno okončanje rata.

- Tek treba da vidimo da li su SAD zaista ozbiljne u vezi sa diplomatijom - napisao je Aragči na društvenim mrežama u subotu.

Nakon tog komentara usledila je vest da je američki predsednik Donald Tramp otkazao planove da američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner posete Islamabad, gde se vode mirovni pregovori s Iranom.

Američka vojska: Naše snage ostaju spremne na Bliskom istoku

Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da američke snage ostaju "fokusirane i spremne širom Bliskog istoka" dok su pregovori o okončanju rata zastali.

U međuvremenu, Tramp je u nedelju rekao Iranu da može da ih "pozove" ako žele da razgovaraju. Izjava je usledila samo dan nakon što je otkazao planiranu posetu svojih izaslanika Pakistanu, gde je trebalo da se održe pregovori.

Iran predaje Ormuski moreuz vojsci, prema novom nacrtu zakona

Novi nacrt zakona o upravljanju Ormuskim moreuzom stavio bi iransku vojsku u nadležnost za taj ključni plovni put, prema rečima šefa parlamentarnog odbora za nacionalnu bezbednost, Ebrahima Azizija.

Govoreći na državnoj televiziji, Azizi je objasnio da iranske oružane snage već kontrolišu moreuz i da novi zakon ima za cilj da zabrani prolaz "neprijateljskih brodova".

Predlog zakona takođe predviđa da se sva dobit od upravljanja moreuzom mora isplaćivati u iranskim rijalima.

Sastali se Putin i Lavrov sa Aragčijem

Ruski predsednik Vladimir Putin i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastali su se sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem, javile su lokalne novinske agencije.

Putin je rekao da se Rusija nada da će iranski narod prevazići ono što je opisao kao "težak period" i da će mir na kraju prevladati u zemlji.

Državna novinska agencija RIA je takođe izvestila da je rekao da će Rusija učiniti sve u interesu Irana i drugih zemalja u regionu.

Aragči je naglasio da Iran i Rusija kontinuirano održavaju bliske konsultacije o regionalnim pitanjima, posebno u kontekstu trenutnog rata.

Speaking in a meeting with Russian President Vladimir Putin, Foreign Minister @araghchi said Moscow and Tehran share a strategic partnership, one that will only become further reinforced.

Poseta Moskvi je deo šire diplomatske aktivnosti kojom Teheran pokušava da koordinira dalje korake sa ključnim partnerima.

Takođe se dotakao odnosa sa Omanom, napominjući da dve zemlje, kao priobalne države na Ormuskom moreuzu, imaju zajedničku odgovornost za bezbednost plovidbe na ovoj strateški važnoj ruti.

Dodao je da postoji visok stepen saglasnosti između Irana i Omana i da će se konsultacije nastaviti na ekspertskom nivou.

Kina oštro reagovala na odluku SAD da uvedu sankcije kineskoj rafineriji

Kina je oštro reagovala na odluku Sjedinjenih Američkih Država da uvedu sankcije kineskoj rafineriji zbog kupovine iranske nafte, rekavši da se protivi jednostranim merama bez osnova u međunarodnom pravu.

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đian rekao je da Kina "dosledno odbacuje nezakonite jednostrane sankcije" i pozvao SAD da prestanu sa onim što je nazvao "pogrešnom praksom zloupotrebe sankcija i eksteritorijalne primene zakona".

Dodao je da će Peking "čvrsto štititi legitimna prava i interese kineskih kompanija".

Američke vlasti su u petak najavile sankcije protiv kineske kompanije Hengli Petrohemikal iz grada Dalijan, kao i drugih subjekata koji su uključeni u transport iranske nafte. Mere uključuju zabranu pristupa američkom finansijskom sistemu.

Autor: A.A.