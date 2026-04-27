'OTVORITE ORMUSKI MOREUZ'! Generalni sekretar UN: Poremećaji bi mogli da pokrenu globalnu KRIZU HRANE!

Obraćajući se Savetu bezbednosti UN, on je rekao da je „bezbedan i nesmetan prolaz“ trgovačkih brodova kroz ključni morski prolaz, gde su SAD i Iran u sukobu, „ekonomski i humanitarni imperativ“.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterešupozorio je da bi dugotrajni poremećaji u Ormuskom moreuzu mogli da „pokrenu globalnu krizu hrane“.

Obraćajući se Savetu bezbednosti UN, on je rekao da je „bezbedan i nesmetan prolaz“ trgovačkih brodova kroz ključni morski prolaz, gde su SAD i Iran u sukobu, „ekonomski i humanitarni imperativ“.

„Ekonomski šok je bio trenutan i svi plaćaju cenu“, rekao je. Upozorio je da pritisci izazvani poremećajima u plovidbi kroz moreuz „dovode do praznih zaliha hrane, praznih polica i praznih tanjira“.

„Humanitarne posledice su sve veće – kašnjenja i rastući troškovi usporavaju isporuke koje spasavaju živote ljudima koji ne mogu da čekaju“, rekao je. Rekao je da dugotrajni poremećaji prete da „pokrenu globalnu krizu hrane“ koja bi mogla da gurne milione ljudi u glad i siromaštvo, posebno u manje razvijenim zemljama.

Dodao je da je više od 20.000 pomoraca ostalo nasukano na moru zbog de fakto zatvaranja moreuza, dok je više od 2.000 brodova „uhvaćeno u mrežu rizika“. „Apelujem na strane u sukobu: otvorite moreuz, dozvolite brodovima da prođu, bez naknade“, rekao je Gutereš.

Autor: A.A.