WSJ: Evropske zemlje planiraju misiju za Ormuski moreuz bez SAD

Evropske zemlje razmatraju formiranje široke međunarodne koalicije bez učešća Sjedinjenih Američkih Država kako bi, nakon okončanja sukoba, omogućile nesmetan pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, uz protivljenje uključivanju "zaraćenih strana" i naglašenu koordinaciju sa regionalnim akterima, javlja Volstrit džurnal (WSJ) pozivajući se na izvore.

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da je predviđena međunarodna odbrambena misija koja ne bi uključivala "zaraćene strane", precizirajući da se to odnosi na Sjedinjene Američke Države, Izrael i Iran, navodi WSJ.

Operacija bi se odvijala u tri faze - uspostavljanje logistike za oslobađanje stotina zaglavljenih brodova, sprovođenje obimne akcije razminiranja uz korišćenje više od 150 evropskih minolovaca, kao i raspoređivanje fregata i razarača za vojnu pratnju, po uzoru na misiju u Crvenom moru.

Plan, prema ocenama njujorškog lista, odražava rastuće transatlantske tenzije nakon što je predsednik SAD Donald Tramp pozvao evropske saveznike da se priključe američkim vojnim naporima, uključujući blokadu iranskih luka.

SAD su u ponedeljak u 16 časova po srednjeevropskom vremenu uspostavile blokadu Ormuskog moreuza, koja se odnosi na sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući luke u Arapskom i Omanskom zalivu.

Donald Tramp zapretio je da će bilo koji iranski brod, ukoliko se približi američkoj blokadi Ormuskog moreuza, biti uništen.

