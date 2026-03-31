VELEOBRT! Tramp spreman da svira kraj ratu u Iranu i bez ispunjenja ključnog cilja: Amerika se povlači i ima VELIKI ZAHTEV za Evropu i zemlje Zaliva

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je svojim pomoćnicima da je spreman da okonča vojnu kampanju protiv Irana čak i ako Ormuski moreuz ostane uglavnom zatvoren, objavio je list "Volstrit žurnal", pozivajući se na zvaničnike administracije.

Prema pisanju lista, Tramp i njegovi saradnici su procenili da bi operacija ponovnog otvaranja tog pomorskog prolaza produžila sukob izvan planiranog roka od četiri do šest nedelja.

Zbog toga je odlučeno da Sjedinjene Američke Države nastoje da ostvare glavne ciljeve - slabljenje iranske mornarice i njenih raketnih zaliha, kao i smanjenje trenutnih neprijateljstava, uz istovremeni diplomatski pritisak na Iran da omogući slobodan protok trgovine.

Ako to ne uspe, Vašington bi, prema navodima zvaničnika, izvršio pritisak na saveznike u Evropi i zemljama Zaliva da preuzmu vodeću ulogu u ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

