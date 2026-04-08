Prolazak kroz Ormuski kanal: Iran i Oman će tokom primirja naplaćivati takse

Dvonedeljni plan o prekidu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa da Iran i Oman mogu da naplaćuju takse brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz, uski ulaz u Persijski zaliv, izjavio je danas regionalni zvaničnik uključen u pregovore.

Prema njegovim rečima, Iran planira da prikupljena sredstva iskoristi za obnovu nakon sukoba, ali se ne zna u koje svrhe će Oman usmeriti prihod od taksi, preneo je AP.

Ormuski moreuz se nalazi u teritorijalnim vodama Irana i Omana, ali je međunarodna zajednica taj prolaz do sada smatrala međunarodnim plovnim putem kroz koji se brodovi slobodno kreću, bez plaćanja putarine.

Zvaničnik, koji je bio direktno uključen u pregovore o primirju, govorio je pod uslovom anonimnosti kako bi mogao da iznese detalje internih razgovora.

Autor: Marija Radić