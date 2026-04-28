KRALJ ČARLS III DANAS U AMERIČKOM KONGRESU Osvrnuće se na NATO i Ukrajinu: Ovo su svi detalji

U govoru će naglasiti važnost saradnje, slobode, tolerancije i jednakosti u vreme globalnih izazova. Poseban akcenat biće na savezništvu u okviru NATO i podršci Ukrajini.

Britanski kralj Čarls III obratiće se danas američkom Kongresu, gde se očekuje da će da naglasi značaj odbrane "demokratskih vrednosti" i jačanje transatlantskog partnerstva.

Očekuje se da će britanski kralj u govoru pred američkim zakonodavcima naglasiti da su u vremenu globalnih izazova saradnja i očuvanje vrednosti slobode, tolerancije i jednakosti "važniji nego ikada".

Takođe će istaći značaj savezništva kroz podršku NATO i zaštitu Ukrajine.

Kralj i kraljica Kamila doputovali su juče u Sjedinjene Američke Države u okviru četvorodnevne državne posete. Kraljevski par dočekali su u Vašingtonu predsednik SAD Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp, uz pojačane mere bezbednosti zbog nedavne pucnjave u glavnom gradu.

Tokom boravka, kraljevski par prisustvovao je i prijemu u ambasadi Velike Britanije, gde su se okupili predstavnici politike, nauke i civilnog društva iz obe zemlje.

Reč je o prvoj poseti britanskog monarha američkom predsedniku nakon 2007. godine, kada je kraljica Elizabeta posetila tadašnjeg predsednika SAD Džordža Buša mlađeg.



Autor: Jovana Nerić