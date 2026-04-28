ALARM U EVROZONI: Potrošači u panici zbog cena, očekivanja inflacije naglo SKOČILA! Bliski istok pali vatru pod evropskom ekonomijom

Evropska centralna banka (ECB) objavila je danas najnovije, prilično pesimistične podatke: strah od inflacije među građanima Evropske unije drastično je porastao. Glavni krivac je novi skok cena energenata uzrokovan eskalacijom sukoba na Bliskom istoku, što je direktno pogodilo novčanike potrošača.

Prema martovskom istraživanju koje je ECB danas pustila u javnost, prognoze običnih građana su znatno mračnije nego pre samo mesec dana.

Šta predviđaju potrošači?

Podaci pokazuju da poverenje u stabilnost cena rapidno opada:

Inflacija za narednih godinu dana: Potrošači očekuju skok na 4,0% (u februaru su se nadali stopi od 2,5%).

Dugoročna očekivanja (3-5 godina): Prognoze su porasle na 3,0%, odnosno 2,4%, što je i dalje iznad cilja ECB-a od idealnih dva odsto.

Plate tapkaju u mestu: Dok očekuju da će cene i potrošnja rasti, očekivanja rasta plata ostala su zakucana na svega 1,2%, što znači realni pad životnog standarda.

Privreda u slobodnom padu, nezaposlenost raste

Osim cena, građane brine i opšte stanje ekonomije. Očekivanja za privredni rast (BDP) su se više nego udvostručila u negativnom smeru – sa februarskih -0,9% na martovskih -2,1%. Takođe, strahuje se da će stopa nezaposlenosti u narednih godinu dana dostići visokih 11,3%.

Ovi podaci stavljaju Evropsku centralnu banku u izuzetno težak položaj. Dok se pokušava obuzdati inflacija, privreda pokazuje znake ozbiljnog usporavanja, a jaz između rasta cena i rasta zarada postaje sve dublji.

Autor: D.S.