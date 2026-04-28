Iran: Dozvolićemo prolaz Ormuskim moreuzom posle rata samo u skladu s protokolima

Iran će dozvoliti prolaz Ormuskim moreuzom u Persijskom zalivu nakon okončanja rata protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela samo u skladu sa protokolima koji će štititi bezbednost Irana, izjavio je danas zamenik ministra odbrane te zemlje Reza Talaei Nik.

Govoreći na sastanku ministara odbrane zemalja Šangajske organizacije, on je rekao da Iran prepoznaje međunarodnu zabrinutost zbog trenutnih ograničenja koja je uveo na prolaz kroz Ormuski moreuz, ali istakao da su ograničenja odgovor na američko-izraelske napade na zemlju, koji su počeli krajem februara i zaustavljeni prekidom vatre 8. aprila, prenosi televizija Press.

On je naveo da će Iran dozvoliti komecijalne proalze moreuzom ako rat bude trajno prestao.

"Omogućavanje nesmetanog tranzita komercijalnih brodova biće na dnevnom redu nakon završetka rata, pod uslovom da se poštuju protokoli koji ne ugrožavaju bezbednost Irana", rekao je Nik.

Prethodno je američki predsednik Donald Tramp rekao kako je Teheran navodno tražio od Vašingtona da što pre ukine svoju blokadu Ormuskog moreuza, jer je Iran "u stanju kolapsa".

Autor: Marija Radić