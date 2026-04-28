Neverovatni snimci iz Moskve, sneg ne prestaje da pada: Upaljeni meteoalarmi, oboreno više od 200 stabala (FOTO)

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Alexander Zemlianichenko ||

Neuobičajene prolećne snežne padavine pogodile su Moskvu, izazvavši ozbiljne poremećaje u saobraćaju i svakodnevnom životu građana.

Zbog ekstremnih vremenskih uslova, ruski meteorološki centar proglasio je narandžasti nivo upozorenja za prestonicu, koji ostaje na snazi do utorka ujutru.

Obilne padavine tokom noći između ponedeljka i utorka dovele su do pada više od 200 stabala, koja su oštetila automobile i elektroenergetsku infrastrukturu, saopštile su gradske vlasti.

Foto: Tanjug AP/Alexander Zemlianichenko

Zabeleženi su i značajni problemi u saobraćaju, uključujući kašnjenja železničkih linija i više od 50 letova.

Istovremeno, u Moskvi je 27. aprila oboren rekord visine snežnog pokrivača za ovo doba godine, koji je dostigao 12 centimetara.

Meteorolozi navode da je nagla promena vremena posledica dubokog baltičkog ciklona, čiji se centar pomerio severno od evropskog dela Rusije, donoseći hladan vazduh i intenzivne padavine.

Foto: Tanjug AP/Alexander Zemlianichenko

Prema prognozama, sneg će nastaviti da pada do utorka uveče, a očekuje se da će u samo tri dana pasti količina padavina koja odgovara proseku za ceo mesec.

Autor: A.A.

