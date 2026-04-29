Evropska komisija predstavlja plan za modernizaciju zakonodavstva EU: Jednostavniji zakoni za jaču konkurentnost

Evropska komisija predstavila je danas ambiciozan plan za modernizaciju procesa donošenja zakona u Evropskoj uniji. Cilj ove inicijative je da evropski propisi postanu jasniji, jednostavniji i efikasnije sprovedeni, uz strogo oslanjanje na dokaze i bolju usklađenost sa potrebama građana i privrednih subjekata.

Predsednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen, istakla je da je ovaj korak ključan za ekonomsku budućnost Unije.

„Evropi je potrebno jasno i koherentno zakonodavstvo koje u potpunosti odgovara potrebama naših građana i preduzeća. Danas predstavljamo naš plan da donošenje zakona učinimo efikasnijim, delotvornijim i transparentnijim,“ izjavila je fon der Lajen. „Primenićemo princip 'jednostavnosti po dizajnu' i obezbediti da svako pravilo bude potkrepljeno snažnim dokazima. Takođe ćemo se pozabaviti nepotrebnim administrativnim opterećenjima na nacionalnom nivou, ubrzati sprovođenje i pročistiti postojeće zakone. Ovo je ključan doprinos jačanju naše konkurentnosti.“

Pet stubova nove reforme

Komisija će svoje delovanje fokusirati na pet ključnih oblasti:

Jednostavnost po dizajnu: Novi zakoni EU moraju biti laki za razumevanje i primenu. Cilj je da svaki predlog od samog početka jasno definiše ko mora da postupi, na koji način i kakve su posledice nepoštovanja pravila.

Jačanje okvira za bolju regulativu: Postojeći sistem, koji se već smatra jednim od najnaprednijih u svetu, biće dodatno unapređen kako bi se povećala transparentnost i uključivanje javnosti i privrede u proces pripreme inicijativa.

Regulatorno „dubinsko čišćenje“: Komisija planira da sredi obimnu bazu postojećeg zakonodavstva. Poseban Akcioni plan baviće se neusklađenostima i preklapanjima propisa u 12 prioritetnih oblasti.

Suzbijanje „gold-plating“-a: Komisija će pomoći državama članicama da identifikuju i uklone nepotrebne administrativne prepreke koje nastaju kada nacionalne vlade uvode strože ili obimnije zahteve nego što to nalažu sami zakoni EU.

Brže i robusnije sprovođenje: Fokus će biti na jačanju pravila jedinstvenog tržišta i bržem rešavanju dugotrajnih slučajeva kršenja prava EU.

Put ka integrisanijem tržištu

U kontekstu dubokih globalnih promena, Komisija naglašava da je efikasan regulatorni okvir neophodan za očuvanje evropske konkurentnosti. Jednostavnija pravila koja se lakše primenjuju trebala bi da oslobode ekonomski potencijal i promovišu dinamičnije i integrisanije jedinstveno tržište.

Za uspeh ove reforme, Komisija je pozvala Evropski parlament i Savet EU kao ključne partnere. Od suzakonodavaca se očekuje da dosledno primenjuju principe „jednostavnosti po dizajnu“ i bolje regulative tokom celokupnog zakonodavnog procesa, kako bi obećane promene postale realnost za građane i biznise širom Evrope.

