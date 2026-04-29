PENTAGON OBJAVIO RATNU RAČUNICU: Sukob u Iranu do sada koštao Ameriku 25 milijardi dolara

Rat Sjedinjenih Američkih Država u Iranu do sada je koštao 25 milijardi dolara, izjavio je danas visoki zvaničnik Pentagona zadužen za finansije, Džuls Herst. Ovo je prva zvanična procena troškova sukoba koji je počeo krajem februara.

Herst je pred Odborom za oružane snage Predstavničkog doma precizirao da je većina tog novca potrošena na municiju, prenose svetske agencije.

Budžet od 1,5 biliona dolara za očuvanje dominacije

Američki ministar odbrane Pit Hegset istakao je pred istim odborom neophodnost povećanja vojnog budžeta:

Novi vojni budžet: Planirano je povećanje na 1,5 biliona dolara za sledeću godinu.

Cilj: Održavanje statusa "najmoćnije i najsposobnije vojske na svetu".

Pretnja: Hegset je upozorio da Teheran "nije odustao od nuklearnih ambicija" i da Iran i dalje raspolaže arsenalom od hiljada raketa.

Hronologija sukoba

Vazdušni udari SAD i Izraela na Iran počeli su 28. februara 2026., nakon što pregovori o nuklearnom programu nisu rezultirali sporazumom. Sukobi su privremeno zaustavljeni 8. aprila, kada je na snagu stupilo trenutno primirje.

Iako su borbe utihnule, zvaničnici u Vašingtonu naglašavaju da je situacija i dalje napeta, a visoka cena municije i logistike ukazuje na intenzitet vojne kampanje koja je trajala nešto više od mesec dana.

Autor: D.S.