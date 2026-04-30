NEZAPAMĆEN SKANDAL U FRANCUSKOJ: Tinejdžer (15) hakovao podatke miliona građana i prodavao ih na mračnoj mreži!

Kancelarija pariskog tužioca pokrenula je istragu protiv petnaestogodišnjaka koji je osumnjičen da je hakovao nacionalnu agenciju za izdavanje ličnih dokumenata i pokušao da proda podatke miliona Francuza na „dark vebu” ranije ovog meseca, saopšteno je danas iz tužilaštva.

Tinejdžer, čiji identitet nije otkriven, priveden je 25. aprila. Veruje se da se krije iza nadimka „breach3d”, pod kojim je na prodaju ponudio između 12 i 18 miliona redova ukradenih podataka, prenosi Rojters. Krađa podataka kojima upravlja država u Francuskoj nosi kaznu do sedam godina zatvora i novčanu kaznu od čak 300.000 evra.

Agencija ANTS, koja čuva lične podatke francuskih građana – poput ličnih karata, pasoša, vozačkih dozvola i registarskih tablica – potvrdila je da su ponuđeni podaci autentični. Policija je obaveštena nakon što su 13. aprila otkrivene „neuobičajene aktivnosti” na mreži.

Zanimljivo je da ANTS upravlja i aplikacijom za verifikaciju starosti, koja bi trebalo da spreči decu mlađu od 15 godina da pristupe društvenim mrežama.

Devet dana nakon hakovanja, 22. aprila, agencija je poslala milione imejlova građanima, obaveštavajući ih o sajber napadu. Upozoreni su na dodatni oprez zbog mogućih neželjenih poziva i poruka, uz savet da nikada ne otkrivaju svoje lične podatke.

Agencija je navela da su preduzete „sve neophodne mere”, ne precizirajući o čemu se tačno radi. Ovaj incident ponovo je pokrenuo žustru debatu u Francuskoj o bezbednosti centralizovanih baza podataka koje čuvaju sve ključne informacije o građanima.

Autor: D.S.