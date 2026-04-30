HOROR KOD KOMŠIJA Studentkinja medicine operisala kod kuće? Klijente privlačila izazovnim izgledom

Novi horor kod komšija! Dan nakon smrti žene koja je pala u komu posle estetske procedure, novi slučaj - ovog puta iz Sibinja - pokazuje da je tržište preplavljeno lažnim lekarima i ilegalnim ordinacijama. Studentkinja medicine iz Rumunije, stara 23 godine, obavljala je intervencije u svojoj kući još od 18. godine, iako nema pravo na rad.

Klijentkinje je privlačila preko interneta, savršenim imidžom i luksuznim stilom života. Policija joj je pokucala na vrata nakon prijave i sada se brani sa slobode. Kako navode lokalni mediji, pet godina je devojka, čije ime nije navedeno, radila estetske zahvate u sopstvenom domu - bez dozvole, bez završenih studija i bez ikakve autorizacije.

U opisima na društvenim mrežama, koje prati na hiljade ljudi, hvalila se da je studentkinja medicine i prikazivala luksuzan život. Objavljivala je fotografije sa putovanja, sa besprekornom šminkom i ekstravagantnim kombinacijama, gradeći sliku uspešne žene. Tako je "navlačila" klijentkinje.

"Juče je jedna klijentkinja bila kod mene u salonu na tretmanu i pričala mi baš o toj devojci. Rekla je da ju je videla, da je skuplja, ali je mislila da ako je skupo to znači da je dobro. Sledećeg jutra probudila se sa usnama kao kod patke i morala je da ode kod druge devojke sa diplomom da joj rastvori kiselinu u usnama“, kaže jedna studentkinja medicine.

Mediji pišu da se osumnjičena na TikTok nalogu snimala dok priprema klijentkinje za intervencije.

"Šokantno je jer je iskoristila to što joj majka radi u toj oblasti", kaže poznanica osumnjičene.

Tek sada, nakon prijave, policija je pretresla stan lažne doktorke i otkrila improvizovanu ordinaciju, nelegalno uređenu u kući. Tamo su pronašli injekcione supstance, lekove i različitu medicinsku opremu.

Pod znakom pitanja je i slučaj lekara iz Bukurešta, kojeg porodica Valentine, 45-godišnje žene koja je preminula nakon faceliftinga, optužuje za lekarsku grešku.

"Pozvao me je doktor, uspaničen: ‘Gospodine Dumitru, moram da vas obavestim da je došlo do komplikacije i pozvao sam hitnu, molim vas dođite, ne znam šta se desilo’. Možete da zamislite, ostao sam bez reči“, rekao je Sorin Dumitru, suprug pacijentkinje.

Slučaj je takođe dospeo pod lupu Medicinskog fakulteta, a Ministarstvo zdravlja je takođe započelo hitne provere.

"Lekarska komora iz Bukurešta se samoinicijativno oglasila nakon jučerašnjeg sastanka. Ova situacija će biti analizirana", izjavila je Katalina Poiana, predsednica Komore.

Inspektori su i danas bili u kontroli kod sumnjivog lekara, ali ga nisu zatekli u ordinaciji. Pokušali su da stupe u kontakt s njim, ali bez uspeha, pa će kontrole biti ponavljane dok ne utvrde da li poseduje sve dozvole za rad.

U Rumuniji se medicinske ordinacije i klinike ponekad otvaraju preko noći, a neke rade uz ozbiljne nepravilnosti.

"Više od 54.000 kontrola u zdravstvenom sistemu. To je broj bez presedana u tako kratkom roku. Ne želim da pogrešim, ali više od 120 dozvola za rad je oduzeto, a preko 40 ili 60 klinika zatvoreno", izjavio je bivši ministar zdravlja Aleksandru Rogobete.

Najbolje je da pre odlaska proverimo lekara kome poveravamo zdravlje i život.

"Lekarska komora Rumunije stavila je na raspolaganje građanima elektronski registar putem kojeg se može proveriti status lekara, specijalnost, puno ime i okrug. Registar se nalazi na sajtu institucije", rekla je Ligija Tomasevšči, portparolka CJAS Sibinj.

Rumunija spada među zemlje sa najvećim brojem estetskih zahvata po glavi stanovnika - oko 3 procedure na hiljadu ljudi. Najčešće su povećanje grudi, uvećanje usana i rinoplastika.

Autor: S.M.