ENERGETSKI KOLAPS TRESE EVROPU: Brisel priznaje – Nemamo pojma koliko goriva nam je ostalo!

Dok se rat na Bliskom istoku rasplamsava, Evropa se suočava sa novim, neočekivanim problemom: potpunim slepilom u pogledu sopstvenih zaliha energenata, prenosi Politico.

Strah od nestašica raste brže od sposobnosti EU da ih izmeri, dok avio-kompanije prizemljuju avione, a zvaničnici apeluju na građane da smanje odlaske na posao.

"Imamo veoma ograničeno poznavanje tržišta i podatke za gas i naftu. Sigurno postoji nedostatak monitoringa onoga što se pušta u promet, povlači i šalje različitim rutama", izjavio je visoki zvaničnik evropskog ministarstva energetike za ovaj portal.

Problem je najizraženiji kod rafinisanih goriva poput dizela i kerozina, gde je slika stanja, prema navodima izvora, „naročito mutna“.

"Većina zaliha se nalazi van vidokruga u rasutim komercijalnim inventarima, a firme nerado otkrivaju osetljive poslovne podatke koje zakonski nisu obavezne da prijave", piše Politico.

Dok se najjače ekonomije Zapada suočavaju sa ovim energetskim neizvesnošću, Srbija zahvaljujući odgovornom planiranju dočekuje ove potrese potpuno spremna.

"Za razliku od evropskih zemalja koje nemaju uvid u realno stanje svojih rezervi, Srbija je na vreme popunila robne rezerve i osigurala energetsku stabilnost, pa naši građani ne moraju da strahuju od scenarija koji pogađa Evropsku uniju", zaključuje se u analizi domaće spremnosti na krizu.

Autor: D.S.