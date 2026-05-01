Radna grupa EUvsDisinfo upozorava : Ruski priručnik za mešanje u izbore cilja Jermeniju

Rusija nastavlja sa pokušajima destabilizacije i mešanja u demokratije u svom susedstvu. Učeći na neuspehu svog pokušaja tokom poslednjih parlamentarnih izbora u Moldaviji, Rusija je fokus pomerila na predstojeće parlamentarne izbore u Jermeniji – i to ovog puta sa prednošću, skoro godinu dana pre nego što izbori treba da se održe.

Rusija je ispitivala teren tokom zime, sejući neprijateljske narative protiv aktuelnih jermenskih vlasti i kandidata, ponavljajući poruke kojima se napada saradnja i približavanje zemlje Evropskoj uniji. Sada, sa parlamentarnim izborima zakazanim za 7. jun jasno na vidiku, puštena je u rad ruska mašinerija za manipulaciju stranim informacijama i mešanje (FIMI).

Pouke iz Moldavije

Baš kao i u Moldaviji, Kremlj koristi svoju FIMI mašineriju da preti, obmanjuje i utiče na jermensko stanovništvo, mešajući se u demokratski proces suverene države. To čini kroz niz dobro poznatih tehnika i taktika:

Zastrašivanje stanovništva: U Moldaviji je Kremlj, na primer, koristio svoj rat protiv Ukrajine da unese strah među građane Moldavije, tvrdeći da će NATO trupe anektirati Pridnestrovlje i uvući Moldaviju u rat. Slično tome, poznati ruski propagandista i TV voditelj Vladimir Solovjov je početkom januara zapretio Jermeniji i državama Centralne Azije „specijalnom vojnom operacijom“ tokom jedne od svojih onlajn emisija uživo. Prema njegovim rečima, ako je Rusija opravdala pokretanje „specijalne vojne operacije“ u Ukrajini bezbednosnim razlozima, mogla bi to učiniti i drugde. Njegove druge slične emisije se emituju na državnoj televiziji i smatraju se najgledanijim dnevnim političkim tok-šou emisijama u Rusiji.

Napad na neposlušne kandidate: Kada kandidati postanu poznati, Moskva odlučuje koga će podržati, a koga želi da sruši, oslobađajući laži, glasine i teorije zavere potpomognute poplavom sadržaja generisanog veštačkom inteligencijom. U Moldaviji je predsednica Maja Sandu navodno „trgovala decom“. U Jermeniji su kampanje blaćenja, koje su pojačane na internetu, optužile premijera Nikola Pašinjana, predsednika parlamenta Alena Simonjana i druge vladine zvaničnike za... „trgovinu decom u seksualne svrhe“. Premijer je takođe optužen da je kupio kuću u Francuskoj vrednu nekoliko miliona evra, da poseduje nekretnine u UAE ili da uvozi radioaktivni otpad iz Francuske kako bi ga zakopao u Jermeniji.

Okrivljivanje demokratskog procesa i EU: Dolazeći u kasnijoj fazi šeme mešanja u izbore, Kremljova dezinformaciona infosfera cilja lokalne institucije, izborni proces ili međunarodna partnerstva sa optužbama za „nameštene izbore“ i „mešanje“, kako bi ili mobilisala prorusko biračko telo ili odvratila prodemokratske birače. Narativ se pokreće nekoliko nedelja pre izbornog dana, kada ispitivanja javnog mnjenja daju jasniju sliku o izgledima Rusiji omiljenih kandidata.

Optužbe o „mešanju EU“

Ovaj narativ o „mešanju u izbore“ odvija se u pozadini promenljivih geopolitičkih uslova koji su poziciju Kremlja učinili neprijatnom i koji su možda pružili dodatnu motivaciju Moskvi da pojača manipulaciju informacijama protiv EU u Jermeniji.

Ovo bi moglo objasniti ponovljene napore ruskog Ministarstva spoljnih poslova da osnaži narativ o navodnom „mešanju EU u Jermeniji“. Dok su EU i Jermenija započele dugoročnu saradnju na suzbijanju hibridnih pretnji u okviru svog Političkog i bezbednosnog dijaloga, Rusija oportunistički odbacuje i iskrivljuje partnerstvo EU i Jermenije putem zvaničnih kanala, uz podršku koordinisanog pojačavanja i višejezičnog objavljivanja na različitim platformama sa povezanih kanala kao što su Rybar i mreža Pravda, zajedno sa nekim drugim akterima u regionu bliskim propagandnim naporima Kremlja.

Odgovor Rusije na demokratiju

Dana 4. marta 2026. i ponovo 1. aprila, kao odgovor na saradnju Jermenije i EU u borbi protiv hibridnih pretnji, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ponudila je slanje ruske „radne grupe za brzi odgovor“ u Jermeniju, tvrdeći da Rusija – „za razliku od EU“ – ima neophodnu stručnost u izbornim procedurama da pomogne zemlji. I zaista, Rusija ima značajnu izbornu ekspertizu kada je reč o trovanju političkih protivnika, zatvaranju nezavisnih medija, zastrašivanju organizacija civilnog društva, gašenju platformi društvenih medija, manipulisanju informacijama i zabrani međunarodnih misija za posmatranje izbora. Na kraju, u onome što je zvučalo kao upozorenje, podsetila je da je Jermenija članica Zajednice nezavisnih država (ZND), a ne članica EU.

Jermeni bi sami trebalo da biraju budućnost svoje zemlje, a ne da budu stavljeni pred izbor koji je definisala Moskva. Oni zaslužuju da svoj izbor naprave na osnovu organskih informacija, slobodni od manipulacije, zastrašivanja i straha.

Autor: EUvsDisinfo