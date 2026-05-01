SAD presekle milijarde dolara ilegalnog finansiranja iranskog režima

Sjedinjene Američke Države nastavljaju sa sprovođenjem strategije „maksimalnog pritiska“ na Teheran, a najnoviji potez Stejt departmenta cilja direktno u finansijsko srce režima. U okviru sveobuhvatne operacije, Vašington je preduzeo mere protiv 35 entiteta i pojedinca koji upravljaju iranskom prikrivenom finansijskom mrežom.

Demontiranje tajnih kanala

Prema saopštenju Stejt departmenta, ovi subjekti su upravljali takozvanim „bankarskim sistemima u senci“, koji su omogućavali transfer desetina milijardi dolara uz izbegavanje međunarodnih sankcija. Ovi tajni kanali bili su ključni za funkcionisanje vojnih snaga Irana, pre svega Islamske revolucionarne garde (IRGC).

Ova sredstva su iranskom režimu omogućavala:

Ilegalan pristup međunarodnom finansijskom sistemu.

Pranje prihoda od nezakonite prodaje nafte.

Nabavku osetljivih komponenti za projektile i druge sisteme naoružanja.

Finansiranje proiranskih terorističkih grupa širom Bliskog istoka.

Maksimalni pritisak do potpunog zaustavljanja

Zvanični Vašington ističe da je demontiranje ovih finansijskih kanala direktno povezano sa širom politikom administracije u trenutnom konfliktu sa Iranom. Naglašeno je da, dok iranski režim koristi ove resurse za bogaćenje korumpirane elite, obični građani Irana trpe posledice ekonomskog propadanja.

„Sjedinjene Države će dodatno poremetiti ilegalne tokove novca koji finansiraju maligne aktivnosti Irana. Nećemo posustati u našim naporima da Iranu i njegovim posrednicima uskratimo resurse koje koriste za ugrožavanje američkih interesa i regionalne stabilnosti“, navodi se u saopštenju.

Odlučnost bez presedana

Ovaj potez dolazi u trenutku kada SAD pojačavaju prisustvo u regionu, šaljući jasnu poruku da će se koristiti svi dostupni domeni – od vojnih blokada do finansijskih sankcija – kako bi se Iran pozvao na odgovornost. Uništavanjem „bankarstva u senci“, SAD nastoje da potpuno izoluju Teheran iz globalne ekonomije i onemoguće dalji razvoj njihovog balističkog programa.

Analitičari ocenjuju da je ovo jedan od najtežih finansijskih udaraca Teheranu u poslednjih nekoliko godina, čime se manevarski prostor IRGC-a svodi na minimum.

Autor: Pink.rs