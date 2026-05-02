UDAR NA 1.700 KILOMETARA: Uništeni ruski ponosi Su-57 i Su-34 na aerodromu Šagol

U jednom od najdubljih i najznačajnijih vazdušnih udara do sada, 1. Centar snaga bespilotnih sistema izvršio je 25. aprila 2026. godine uspešan napad na vojni aerodrom Šagol u Čeljabinskoj oblasti.

Iako se ovaj objekat nalazi na čak 1.700 kilometara udaljenosti od ukrajinske državne granice, precizni udari su naneli katastrofalne gubitke ruskoj avijaciji.

Bilans uništenih letelica

Prema prvim izveštajima, u napadu su stradala četiri ruska borbena aviona visoke vrednosti:

Dva aviona Su-57: Najmoderniji ruski lovci pete generacije sa „stelt” tehnologijom.

Jedan Su-34: Višenamenski taktički bombarder.

Jedan avion serije „Su”: Modifikacija koja još uvek nije precizno definisana.

Težak udarac za ruski strateški potencijal

Ovaj napad se ocenjuje kao „super-značajan” jer direktno pogađa samu srž ruske udarne moći. Poseban fokus je na gubitku aviona Su-34, koji je ključan za ruske operacije. Ovaj bombarder je sposoban da nosi širok spektar vođenih bombi i projektila, gađajući kritičnu infrastrukturu i vojne ciljeve sa udaljenosti do 1.000 kilometara.

Stručnjaci ističu da svaki uništeni Su-34 znači direktno smanjenje intenziteta vazdušnih udara, što direktno doprinosi spasavanju civilnih života i smanjuje pritisak na sisteme protivvazdušne odbrane.

Su-57: Uništenje najnaprednije tehnologije

Gubitak dva primerka Su-57 predstavlja ne samo materijalni, već i tehnološki fijasko. Kao najsavremeniji lovac u ruskom arsenalu, dizajniran sa tehnologijom smanjene uočljivosti, Su-57 predstavlja najveću pretnju za modernu avijaciju i PVO sisteme. Njegovo uništenje na tlu, duboko u ruskoj teritoriji, šalje snažnu poruku o ranjivosti čak i najčuvanijih vojnih baza.

Pored operativnog slabljenja, ovaj napad je naneo i ogroman finansijski udarac budžetu Ruske Federacije preko 350 miliona dolara samo u jednom napadu.

