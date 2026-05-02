'MI SMO KAO PIRATI, TO JE VEOMA PROFITABILAN POSAO' Tramp ponovo šokira - Šta li će Iran reći na ovo?!

Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je podigao prašinu svojom retorikom, uporedivši akcije američke Ratne mornarice u operacijama protiv Irana sa piraterijom.

Opisujući nedavnu zaplenu iranskog tankera, Tramp nije skrivao zadovoljstvo zbog ekonomske dobiti koju ovi potezi donose Sjedinjenim Državama.

- Uzeli smo brod, uzeli smo teret, uzeli smo naftu. To je veoma profitabilan posao... Mi smo na neki način kao pirati, ali mi se ne igramo - izjavio je Donald Tramp pred novinarima.

Nafta kao ratni plen

Ova izjava dolazi u trenutku dok američka flota drži iranske luke pod čvrstom blokadom, sprovodeći politiku koju administracija naziva "ekonomskim gušenjem agresora".

Trump on the Navy seizing ships



"It’s a very profitable business. We’re like pirates." pic.twitter.com/0zx2UR1Wdr — HatsOff (@HatsOffff) 02. мај 2026.

Tramp je opisao nedavni incident u kojem su američke snage presrele brod i konfiskovale teret, naglašavajući da SAD više neće dozvoljavati Iranu da profitira od svojih resursa dok traje ratno stanje.

Analitičari ističu da je ovakav rečnik bez presedana u modernoj diplomatiji.

Dok prethodne administracije obično koriste termine poput "međunarodnog prava" i "sankcija", Tramp otvoreno govori o profitabilnosti zaplene tuđe imovine.

Poruka Teheranu

Iako termin "piraterija" obično nosi negativnu konformaciju, Tramp ga je upotrebio kako bi naglasio efikasnost i odlučnost svoje vojske.

Poruka je jasna jer SAD ne samo da blokiraju Iran, već aktivno preuzimaju njegove resurse kako bi dodatno oslabili režim koji je već uzdrman gubitkom vojne moći i likvidacijom vrhovnog vođe Hamneija.

Reakcije javnosti

Dok pristalice predsednika u SAD vide ove poteze kao dokaz snage, međunarodni pravni stručnjaci upozoravaju da ovakva retorika može imati ozbiljne posledice po bezbednost globalne plovidbe.

Ipak, Tramp ostaje pri svome, za njega je ovo samo još jedan posao u kojem Amerika mora da pobedi.

Autor: Iva Besarabić