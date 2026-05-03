Otac poginuo dok je dete i suprugu vozio na kvadu: Očevici opisali šokantne scene, nije mu bilo spasa

Muškarac (37) poginuo je naočigled svog šestogodišnjeg deteta tokom proslave prvomajskih praznika u Rumuniji. Muškarac je stradao u trenutku dok je sa detetom i suprugom bio na kvadu, koji je vozio po šumskom području.

Prema navodima, muškarac je velikom brzinom krenuo niz brdo i došlo je do prevrtanja vozila. Dete i žena su povređeni, a za muškarca nije bilo spasa.

Meštani kažu da je muškarac konzumirao alkohol pre nego što je sa ženom i detetom seo na kvad. Ističu da su ga tokom dana videli kako vozi kvad po poljima velikom brzinom.

Ističu da je porodica iznajmila privatni smeštaj u brdima kod grada Breaza, kako bi uživali tokom prvomajskih praznika. Nažalost, provod se okončao tragično.

"Prevrnuo se u sekundi... Mislim da je pokušao da popne kvad na zadnje točkove. Mislim da je bio poprilično pripit. Ostao je na mestu mrtav... Dete je držao jednom rukom, a u drugoj mu je bilo pivo", svedoči meštanin.

Hitne službe su po dolasku na lice mesta majku i dete transportovali u bolnicu, gde su oboje zadržani. Dete je, srećom, zadobilo lakše povrede. Stanje majke nije poznato.

Prema pisanju lokalnih medija, porodica je za vikend iznajmila kvad i to snage od 1.000 kubika.

"Iznajmili su to čudo, priča se da ima 100 konja, a težak je samo 500 kilograma. To voze baš iskusni vozači...", dodaju meštani.

Gradonačelnik Breaze rekao je da se veruje da je porodica htela da ide da "izvidi područje".

"Heli su da idu po kraju sa vozilom koje je potpuno nepogodno za tako nešto, i to na području koje, kako sam obavešten, uopšte ne poznaju", rekao je gradonačelnik Bogdan Novac.

Autor: Marija Radić