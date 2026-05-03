TRAMP JE UPRAVO NAJAVIO INVAZIJU: Najveću armadu na svetu šalje ka OVOJ zemlji?!

Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je da će SAD "gotovo odmah" preuzeti Kubu i u šali dodao da bi američka mornarica mogla da svrati do ostrva na povratku iz sukoba na Bliskom istoku.

- Kuba, koju ćemo preuzeti gotovo odmah - rekao je pred publikom na Floridi.

"Hvala vam lepo, predajemo se"

Dodao je i da bi američka mornarica mogla to da učini usput.

– Na povratku iz Irana imaćemo jedan od naših velikih brodova, možda nosač aviona 'USS Abraham Linkoln', najveći na svetu. Približiće se na oko 100 metara od obale. Oni će reći: 'Hvala vam lepo, predajemo se…' Volim da završim posao - dodao je Tramp.

Tokom govora naveo je i da "Kuba ima probleme".

Trampova administracija već mesecima vodi kampanju kojom vrši pritisak na kubansku vladu da sprovede velike reforme. Istovremeno, predsednik je više puta nagoveštavao mogućnost vojne akcije kako bi postigao svoje ciljeve.

Prošle nedelje republikanci u Senatu odbili su zakon koji su predložile demokrate, a kojim bi se zahtevalo da Tramp ukine energetsku blokadu Kube, osim ako ne dobije odobrenje Kongresa.

Kuba se suočava sa nestašicama vode i struje

Glasanje o rezoluciji o ratnim ovlašćenjima pokazalo je da republikanci i dalje podržavaju Trampa dok on samostalno koristi američku silu u različitim globalnim sukobima, uključujući Venecuelu, Iran i Kubu.

Autor: Iva Besarabić