(UŽIVO) TENZIJE NA BLISKOM ISTOKU RASTU! Tramp najavio da će SAD sprovoditi brodove kroz Ormuski moreuz, Iran: To je kršenje primirja!

Predsednik SAD Donald Tramp najavio je da će SAD danas pokrenuti operaciju "Sloboda" - bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će se svako mešanje Sjedinjenih Američkih Država u novi pomorski režim Ormuskog moreuza smatrati kršenjem primirja. Za to vreme, nastavlja se sukob Izraela i Hezbolaha.

08:07 Arakči i šef pakistanske diplomatije razgovarali o situaciji na Bliskom istoku

Pakistanski ministar spoljnih poslova Mohamed Išak Dar i iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči razgovarali su danas o situaciji na Bliskom istoku i diplomatskim akcijama Pakistana.

Arakči je izrazio zahvalnost za "konstruktivnu ulogu Pakistana i iskrene posredničke napore", saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Pakistana, prenosi Al Džazira.

Dar je "potvrdio posvećenost Pakistana konstruktivnom radu" i naglasio da dijalog i diplomatija ostaju jedini put ka mirnom rešavanju problema i postizanju trajnog mira i stabilnosti u regionu i šire.

Arakči je krajem aprila boravio u psoeti Pakistanu, gde je sa tamošnjim zvaničnicima razgovarao o "izvodljivom okviru" za okončanje rata protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

On je nakon posete Pakistanu putovao u Oman i Rusiju.

07:34 Šta sve podrazumeva "Projekat sloboda"?

Nakon najave i saopštenja CENTCOM, mediji su analizirali navedeno, pa je izvučen neki presek uz dosadašnje podatke koji su sumirani.

Razarači sa vođenim raketama

Razarači klase Arli Berk su radni konji američke flote, a od 24. aprila, SAD su imale 12 razarača na Bliskom istoku, izvestio je CNN.

Neki su korišćeni za sprovođenje blokade iranskih luka, ali te operacije su se odvijale izvan Ormuskog moreuza u Arapskom moru.

Od početka rata, CENTCOM je objavio samo dva razarača koja su ušla u moreuz kako bi počela da otvara put za operacije čišćenja mina.

Razarači su takođe primarna protivvazdušna odbrana za udarne grupe nosača aviona, tako da verovatno neće svi u regionu biti korišćeni za dežurstvo u moreuzu.

Analitičari ne očekuju da će razarači pratiti konvoje trgovačkih brodova kroz moreuz.

100 aviona

SAD održavaju niz aviona sa nosača aviona i sa kopna u regionu. Naoružani helikopteri bi mogli da prelete brodove koji prolaze kroz moreuz kako bi uništili sve male čamce koji pokušavaju da blokiraju prolaze. Jurišni avioni A-10 američkog vazduhoplovstva takođe bi mogli da se koriste za pogađanje ciljeva na vodi ili raketnih baterija na obali.

Bespilotne platforme za više domena

Ove platforme bi mogle da uključuju vazdušne i morske dronove koji bi se mogli kretati sa brodovima kroz moreuz ili biti u njegovoj blizini kako bi reagovali na bilo kakve pretnje trgovačkim brodovima. Dronovi bi mogli biti naoružani ili samo za posmatranje ili izviđanje, u zavisnosti od platforme i njenog podešavanja.

15.000 pripadnika vojske

Iako se ovo čini kao veliki angažman trupa, većina je verovatno u ulogama podrške i nije zapravo raspoređena u moreuzu. U regionu postoje najmanje dva američka nosača aviona čija bi vazdušna sredstva mogla da se koriste iznad moreuza. Svaki od tih nosača ima oko 5.000 ljudi na brodu.

Azizi: Ormuskim moreuzom i Persijskim zalivom neće upravljati Trampove zablude

Šef Komisije za nacionalnu bezbednost parlamenta Irana Ebrahim Azizi objavio je upozorenje da će se svako mešanje Sjedinjenih Američkih Država u novi pomorski režim Ormuskog moreuza smatrati kršenjem primirja.

"Ormuskim moreuzom i Persijskim zalivom neće upravljati Trampove zablude. Niko ne veruje u scenarije prebacivanja krivice", rekao je Azizi, prenosi Tasnim.

Iranska agencija navodi da je Azizijev komentar odgovor na sinoćnu najavu predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da će Vašington pokrenuti operaciju za bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza koja će početi danas, u ponedeljak ujutru po bliskoistočnom vremenu.

Tramp za danas najavio projekat "Sloboda"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je sinoć da će SAD pokrenuti operaciju za bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza koja će početi danas, u ponedeljak ujutro po bliskoistočnom vremenu.

Proces je nazvao "Projekat Sloboda".

On je, u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut, naveo da je reč o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku.

Tramp je dodao da su brojne države zatražile pomoć SAD kako bi se njihovi brodovi, koji su blokirani u moreuzu, bezbedno izvukli, iako, kako je istakao, nemaju nikakve veze sa aktuelnim sukobom.

"Obavestili smo te zemlje da ćemo njihove brodove bezbedno sprovesti kroz ograničene vode kako bi mogli da nastave poslovanje", naveo je Tramp.

On je dodao da je naložio svojim predstavnicima da učine "sve što je moguće" kako bi brodovi i njihove posade bezbedno napustili moreuz, uz napomenu da se oni neće vraćati dok oblast ne bude bezbedna za plovidbu.

Istakao je da je cilj operacije da se pomogne "ljudima, kompanijama i državama koje nisu učinile ništa pogrešno, već su žrtve okolnosti".

"Ovo je humanitarni gest Sjedinjenih Američkih Država, zemalja Bliskog istoka, a posebno Irana", rekao je Tramp.

On je upozorio da mnogi brodovi ostaju bez hrane i osnovnih potrepština za posade, dodajući da bi ova inicijativa mogla da doprinese izgradnji dobre volje među stranama u sukobu.

Tramp je, međutim, upozorio da će svaki pokušaj ometanja ove operacije biti "odlučno sprečen".

Američki predsednik je naveo i njegovi predstavnici vode "veoma pozitivne razgovore" sa Iranom, koji bi mogli da dovedu do "pozitivnih rezultata za sve strane".

Rat na Bliskom istoku

Iran razmatra odgovor Sjedinjenih Američkih Država na njihov predlog od 14 tačaka za okončanje rata u roku od 30 dana i rešenje "svih problema", poput blokada Ormuskog moreuza i Irana, obogaćivanja uranijuma i ukidanja sankcija.

Američki predsednik Donald Tramp je najpre potvrdio da će razmisliti o planu Islamske Republike za završetak konflikta, da bi naknadno poručio kako mu ponuda apsolutno nije prihvatljiva.

S druge strane, Vašington je pojačao ekonomski pritisak na Iran kroz blokadu izvoza nafte i finansijske tokove, procenjujući da vlast u Teheranu gubi stotine miliona dolara dnevno i ima poteškoća da finansira vojsku.

Dalje od Bliskog istoka, Nemačka zahteva od Islamske republike da – što je pre moguće – otvori tesnac i odustane od razvoja nuklearnog programa, napominjući da u svakom slučaju podržava pregovore o miru.

Za to vreme, Liban procenjuje da je najmanje 350 ljudi poginulo u izraelskim napadima od 17. aprila, kada je postignuto primirje između Izraela i Hezbolaha. Više od 2.650 osoba stradalo je od 2. marta i početka novih sukoba.

Autor: A.A.