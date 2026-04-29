IRAN POSLAO ULTIMATUM VAŠINGTONU: Spremna je kazna kakvu Amerika još nije videla!

Visokopozicionirani izvor iz iranskih bezbednosnih snaga upozorio je danas da će se američka pomorska blokada oko Ormuskog moreuza uskoro suočiti sa praktičnom i „neviđenom“ vojnom akcijom.

Iranske oružane snage, pod komandom štaba Hatam al-Anbija, poručile su da strpljenje ima granice i da je kazna neophodna ukoliko Vašington nastavi svoju ilegalnu pomorsku blokadu. Izvor je za državnu televiziju PressTV naglasio da Iran u "nametnutom ratu" više nije pasivan protivnik.

„Zahvaljujući snažnom otporu naroda i odlučnom liderstvu ajatole Sejeda Modžtabe Hamneija, Iran je uspeo da diskredituje sve američke opcije za stolom“, izjavio je ovaj izvor.

U saopštenju se ističe da je dosadašnja pauza u vojnim dejstvima bila prilika da predsednik SAD Donald Tramp izvuče svoju zemlju iz „močvare“ u kojoj se nalazi. Ipak, Teheran upozorava da će, ukoliko iranski uslovi za okončanje rata budu odbijeni, uslediti odgovor koji će neprijatelja zateći nespremnog.

Autor: D.S.