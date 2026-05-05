Krokodil pojeo biznismena! Delovi tela pronađeni u utrobi životinje, policiju zgrozio monstruozan prizor (UZNEMIRUJUĆE)

Ljudski ostaci pronađeni su u telu krokodila u reci Komati u Južnoj Africi, tokom potrage za nestalim biznismenom iz Gautenga, saopštila je lokalna policija.

Slučaj se za sada vodi kao mogući smrtonosni napad krokodila, a DNK analiza treba da potvrdi da li pronađeni ostaci pripadaju nestalom muškarcu.

Automobil pronađen u reci

Potraga je pokrenuta kod mesta Komatipurt, u provinciji Mpumalanga, nakon što je vozilo nestalog biznismena pronađeno delimično potopljeno na niskom mostu preko reke Komati.

Prema navodima policije, reč je o području poznatom po jakim strujama, divljim životinjama i opasnim uslovima, naročito posle obilnih kiša koje su izazvale poplave u regionu.

U akciji su učestvovali policijski ronioci, hitne službe i lokalne vlasti, koje su pretraživale reku i okolni teren u otežanim uslovima.

Portparol policije, pukovnik Mavela Masondo, rekao je da je otkriće usledilo posle višednevne potrage i da se slučaj tretira kao sumnja na smrtonosni napad krokodila.

Ronioci danima pratili krokodile

Kapetan Poti Potgiter iz ronilačke jedinice Elanzeni rekao je da je tim nekoliko dana pratio kretanje krokodila na istom mestu pre nego što je identifikovana životinja za koju se verovalo da je povezana sa nestankom muškarca.

- Krokodile smo viđali na istom mestu četiri dana. Na osnovu našeg iskustva i obuke koju imamo, identifikovali smo jednog krokodila za kojeg smo bili praktično sto odsto sigurni da je pojeo čoveka za kojim tragamo - rekao je Potgiter.

Krokodil, težak oko 500 kilograma, izvučen je iz reke i prebačen helikopterom u Nacionalni park Kruger.

Heartbreaking: This is how the body of the big crocodile was carried out from the river with the remains of the body parts of the missing Mpumalanga businessman. His remains are inside the crocodile's huge belly. 💔



Terenska obdukcija životinje potvrdila je da se u njenom telu nalaze ljudski ostaci.

Forenzički timovi sada rade na utvrđivanju identiteta pomoću DNK analize. Policija je saopštila da će rezultati biti ključni za potvrdu da li ostaci pripadaju nestalom biznismenu. Ime žrtve nije objavljeno, a zvanična identifikacija još nije obavljena.

Drugi incident na istoj reci

Ovo je drugi sličan incident na reci Komati za manje od šest meseci.

U decembru su dvojica vojnika nestala nakon što ih je voda odnela dok su pokušavali da pređu isti most. Telo jednog vojnika pronađeno je ubrzo posle nesreće, dok su delimični ostaci, za koje se veruje da pripadaju drugom, pronađeni šest dana kasnije.

Reka Komati, koja protiče duž granice sa Mozambikom, poznata je po velikoj populaciji krokodila i ranije je predstavljala opasnost za stanovnike i putnike, posebno tokom perioda visokog vodostaja i poplava.

Autor: A.A.