CENTCOM: 'Projekat Sloboda' je tek počeo, služi da stvori bezbedan koridor

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je danas da je "Projekat Sloboda", odnosno pomoć američke mornarice brodovima da napuste blokirani Ormuski moreuz, samo privremena operacija koja stvara "bezbedan koridor" i "bezbednosni kišobran" u tom vodenom putu, kao i da je ta operacija "tek počela".

Prema rečima portparola CENTCOM-a, vlasnici brodova i osiguravajuće kompanije odgovorili su pozitivno na tu operaciju, prenosi Al Džazira.

Iz CENTCOM-a je ranije danas saopšteno da je američki vojni avion F-16 patrolirao Ormuskim moreuzom, kao i da Sjedinjene Američke Države imaju velike kapacitete vatrene moći u blizini moreuza.

