AKTUELNO

Svet

CENTCOM: 'Projekat Sloboda' je tek počeo, služi da stvori bezbedan koridor

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Rafiq Maqbool ||

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je danas da je "Projekat Sloboda", odnosno pomoć američke mornarice brodovima da napuste blokirani Ormuski moreuz, samo privremena operacija koja stvara "bezbedan koridor" i "bezbednosni kišobran" u tom vodenom putu, kao i da je ta operacija "tek počela".

Prema rečima portparola CENTCOM-a, vlasnici brodova i osiguravajuće kompanije odgovorili su pozitivno na tu operaciju, prenosi Al Džazira.

Iz CENTCOM-a je ranije danas saopšteno da je američki vojni avion F-16 patrolirao Ormuskim moreuzom, kao i da Sjedinjene Američke Države imaju velike kapacitete vatrene moći u blizini moreuza.

Autor: A.A.

#centcom

#nafta

#ormuski moreuz

#projekat sloboda

#vodeni pur

POVEZANE VESTI

Svet

CENTCOM: Uništeno 16 iranskih brodova za postavljanje mina u blizini Ormuskog moreuza

Svet

CENTCOM: Tri pripadnika američke vojske ubijena, petorica teško ranjena

Svet

NOVI OKRŠAJ IZNAD CRVENOG MORA! Hitno se oglasili Amerikanci - Huti ostvaruju pretnje

Svet

AMERIKA UPOZORILA HAMAS POSLE JAVNOG STRELJANJA PALESTINACA U GAZI: Obustavite nasilje i likvidacije, razoružajte se bez odlaganja!

Svet

Centralna komanda potvrdila: Vojska SAD nije imala gubitke u udarima Irana

Svet

POGINULA ČETIRI AMERIČKA VOJNIKA: Tragedija u blizini vojne baze u Vašingtonu (VIDEO)