Tramp, Hegset i Rubio stižu na Balkan: Poznato i gde

Američki predsednik Donald Tramp posetiće ovog leta Grčku, izjavila je danas američka ambasadorka u Atini Kimberli Gilfojl.

"Ne znamo još tačan datum, mnogo toga se dešava, ali on će doći u Grčku", rekla je ona, a prenosi briselski Politiko.

Dodala je da će Atinu posetiti i američki ministar odbrane Pit Hegset, kao i američki državni sekretar Marko Rubio.

Navela je da se očekuje da se Tramp obrati Grčkoj.

"Naravno da bismo svi to voleli, zar ne? Neka se Tramp obrati na Akropolju. Nadam se da će moći, pozvaću ga da to uradi. On tako mnogo radi, radi non-stop", rekla je Gilfojl.

Kimberli Gilfojl bila je udata za demokratskog guvernera Kalifornije Gevina Njusoma, nakon čega se udala za Trampovog sina Donalda Trampa mlađeg, navodi Politiko.

