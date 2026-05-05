AKTUELNO

Svet

Tramp, Hegset i Rubio stižu na Balkan: Poznato i gde

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana ||

Američki predsednik Donald Tramp posetiće ovog leta Grčku, izjavila je danas američka ambasadorka u Atini Kimberli Gilfojl.

"Ne znamo još tačan datum, mnogo toga se dešava, ali on će doći u Grčku", rekla je ona, a prenosi briselski Politiko.

Dodala je da će Atinu posetiti i američki ministar odbrane Pit Hegset, kao i američki državni sekretar Marko Rubio.

Navela je da se očekuje da se Tramp obrati Grčkoj.

"Naravno da bismo svi to voleli, zar ne? Neka se Tramp obrati na Akropolju. Nadam se da će moći, pozvaću ga da to uradi. On tako mnogo radi, radi non-stop", rekla je Gilfojl.

Kimberli Gilfojl bila je udata za demokratskog guvernera Kalifornije Gevina Njusoma, nakon čega se udala za Trampovog sina Donalda Trampa mlađeg, navodi Politiko.

pročitajte još

CENTCOM: 'Projekat Sloboda' je tek počeo, služi da stvori bezbedan koridor

Autor: Pink.rs

#Donald Tramp

#Grčka

#Poseta

#leto

#marko rubio

POVEZANE VESTI

Svet

TRAMP STIGAO NA SAMIT NATO: Poznato sa kim će se sastati (FOTO+VIDEO)

Svet

DOŠAO JE KRAJ NATO PAKTU?! Tramp i Rute razgovaraju o tome da Amerika napušta Alijansu

Svet

Tramp: Danas pregovori između Izraela i Libana

Svet

Amerikanci napali i zauzeli iranski tanker: Tramp otkrio detalje akcije

Svet

TRAMP DAO ROK TEHERANU: Američka vojska se sprema za višenedeljne operacije protiv Irana - u suprotnom slede vrlo traumatične posledice

Svet

TRAMP POTVRDIO NAPAD NA IRAN! Oglasio se na društvenim mrežama: U toku je VELIKA OPERACIJA (VIDEO)