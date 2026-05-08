United 24: Rusija beleži rekordne gubitke uz minimalne dobitke na frontu

Najnoviji izveštaji sa ukrajinskog ratišta ukazuju na dramatičan porast ljudskih žrtava na ruskoj strani, dok prolećna ofanziva Kremlja praktično stoji u mestu.

Prema podacima koje prenosi United24, samo tokom aprila Rusija je izgubila 35.203 vojnika, dok su teritorijalni dobici gotovo nepostojeći.

Zastoj u Donjecku i stravična cena napretka

Iako je Moskva polagala velike nade u prolećnu ofanzivu, situacija na terenu pokazuje drugačiju sliku. U poslednja dva meseca, više od 70.000 ruskih vojnika je ubijeno ili ranjeno, a da pritom nijedan veći ukrajinski grad nije zauzet.

Najžešće borbe i dalje se vode u Donjeckoj oblasti, gde je koncentrisano više od dve trećine svih ruskih napada. Intenzitet gubitaka je zaprepašćujući: procenjuje se da Rusija gubi više od 400 vojnika po svakom kvadratnom kilometru koji pokuša da osvoji, ali uprkos tome, potpuna okupacija regiona ostaje nedostižan cilj.

Senka nad Danom pobede

Ovi neuspesi direktno su se odrazili i na unutrašnju politiku i simboliku Rusije. Kremlj ima toliko malo uspeha da predstavi javnosti da je vojna parada povodom 9. maja (Dana pobede) značajno smanjena. Na Crvenom trgu biće prikazano znatno manje vozila i modernog naoružanja nego prethodnih godina.

Izvori bliski Kremlju navode da je predsednik Putin čak razmatrao mogućnost kratkotrajnog prekida vatre oko praznika, što analitičari vide kao znak iscrpljenosti trupa.

„Rusija gubi vojnike brže nego što može da ih zameni,“ navodi se u izveštaju. Tokom prvog kvartala 2026. godine, regrutovano je svega 70.000 do 80.000 novih vojnika, što jedva pokriva gubitke zabeležene u samo dva meseca prolećnih borbi, i to pre nego što je letnja kampanja uopšte počela.

Dok ruske snage trpe gubitke na prvoj liniji, Ukrajina je značajno intenzivirala udare na logistiku i komandne centre duboko unutar teritorije pod ruskom kontrolom. Ova taktika „izgladnjivanja“ fronta dodatno otežava ruske pokušaje da povrate inicijativu, ostavljajući njihove jedinice bez neophodne podrške u trenutku kada se očekuje eskalacija sukoba tokom letnjih meseci.

