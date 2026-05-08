OVO SE DUGO KRILO OD JAVNOSTI: Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država objavilo poverljive informacije o VANZEMALJCIMA

Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država objavilo je danas prve ranije poverljive dokumente o neidentifikovanim anomalnim pojavama (UAP), poznatim i kao NLO, u okviru nove inicijative administracije američkog predsednika Donald Trump za veću transparentnost o mogućem postojanju vanzemaljskog života i neobjašnjenih pojava.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, dokumenta su objavljena u okviru programa PURSUE, u kojem učestvuju Bela kuća, Kancelarija direktora nacionalne obaveštajne službe, NASA, FBI i druge američke bezbednosne i naučne agencije.

Materijali, uključujući video-snimke, fotografije i izvorna dokumenta, dostupni su javnosti na posebnoj internet stranici Ministarstva odbrane, dok će dodatni fajlovi biti objavljivani postepeno.

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da objavljivanje dokumenata predstavlja "nezabeležen nivo transparentnosti" o tome šta američka vlada zna o neidentifikovanim anomalnim pojavama.

"Ovi dokumenti, dugo skrivani pod oznakama tajnosti, podsticali su opravdane spekulacije i vreme je da ih američki narod vidi", rekao je Hegset.

Direktorka Nacionalne obaveštajne službe Tulsi Gabard navela je da je reč o prvoj fazi zajedničkog procesa deklasifikacije i objavljivanja podataka.

Direktor FBI Kaš Patel ocenio je da američka javnost prvi put ima "neograničen pristup" deklasifikovanim vladinim dokumentima o UAP pojavama.

Objavljivanje dokumenata usledilo je nakon što je Tramp u februaru naložio američkim institucijama da započnu proces identifikacije i objavljivanja fajlova povezanih sa vanzemaljskim životom, NLO i drugim neobjašnjenim pojavama.

Američke vlasti su, prenosi CBS Njuz, ranije saopštile da je između maja 2023. i juna 2024. registrovano više od 750 novih prijava o neidentifikovanim anomalnim pojavama, ali da do sada nema dokaza da je američka vlada potvrdila postojanje vanzemaljske tehnologije.

Kako podseća AP, Kongres SAD je još 2022. godine formirao posebnu kancelariju za istragu UAP pojava i deklasifikaciju materijala, uz obrazloženje da je potrebno utvrditi da li takvi incidenti predstavljaju potencijalnu pretnju po nacionalnu bezbednost.

Tema postojanja vanzemaljskog života ponovo je dospela u fokus javnosti nakon nedavnih saslušanja u američkom Kongresu o neidentifikovanim anomalnim pojavama (UAP), poznatijim kao NLO.

Kako piše američki Hill, tokom 2024. godine održana su i saslušanja povodom izveštaja uzbunjivača o navodnim tajnim programima vezanim za NLO.

Prema istraživanju javnog mnjenja iz 2025. godine, gotovo polovina Amerikanaca veruje da savezna vlada skriva dokaze o neidentifikovanim letećim objektima.

Ovim povodom se oglasio i Miinstarstvo rata SAD.

"Kao odgovor na direktivu predsednika Trampa o transparentnosti informacija američke vlade u vezi sa neidentifikovanim anomalnim fenomenima (UAP), Ministarstvo rata (DOW), uz podršku Kancelarije direktora nacionalne obaveštajne službe (ODNI), nadgleda napore na nivou cele vlade kako bi se ekspeditivno pronašli, pregledali, identifikovali, deklasifikovali i javno objavili nerešeni zapisi i istorijski dokumenti povezani sa UAP-om koji su u posedu savezne vlade."

"Ovo je poduhvat bez presedana, istorijskih razmera, koji zahteva koordinaciju između desetina agencija i pregled desetina miliona zapisa, od kojih mnogi postoje samo na papiru i obuhvataju decenije unazad. S obzirom na obim ovog zadatka, Ministarstvo rata će objavljivati nove materijale sukcesivno, kako budu otkrivani i deklasifikovani, sa tranšama koje će biti postavljane svakih nekoliko nedelja."

"Materijali koji su ovde arhivirani su nerešeni slučajevi, što znači da vlada nije u mogućnosti da donese konačan zaključak o prirodi posmatranih fenomena. To se može dogoditi iz različitih razloga, uključujući nedostatak dovoljnih podataka, i Ministarstvo rata pozdravlja primenu analiza, informacija i stručnosti iz privatnog sektora. DOW će nastaviti da sprovodi odvojeno izveštavanje o rešenim UAP slučajevima, kao što je propisano zakonom. Pod ovom administracijom, tragali ćemo za istinom i deliti naša saznanja sa američkim narodom."



Autor: Iva Besarabić