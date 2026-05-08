Smrtonosni virus stigao u Španiju?! Putnica u izolaciji nakon kontakta sa preminulom ženom

Španski državni sekretar za zdravstvo Havijer Padilja potvrdio je danas da postoji sumnjiv slučaj hantavirusa kod žene iz Alikantea, koja je prijavila kašalj i opštu malaksalost.

Žena je putovala avionom u koji se nakratko ukrcala putnica sa kruzera MV Hondius, koja je kasnije preminula, prenosi El Pais.

Državljanka Španije, kako je objasio Padilja, bila je "dva reda iza" i da je kontakt "bio kratak" jer je putnica sa kruzera ostala "kratko na letu".

"Jedna od aktivnosti Javnog zdravstva Valensijske zajednice je da kontaktira sve osobe koje su bile u bliskom kontaktu sa ovom ženom", dodao je Padilja.

Žena, koja se nalazila u svom domu, prebačena je u bolnicu u Alikanteu gde ostaje u izolaciji.

On je takođe potvrdio da nijedan od 14 španskih putnika na kruzeru nije odbio da poštuje dobrovoljnu meru karantina koja je uvedena kako bi se smanjio rizik od širenja bolesti koja je odnela tri života.

Tim Ministarstava će sutra otputovati na Tenerife, gde se očekuje da će kruzer pristići ove nedelje.

Putnici će se iskrcati pomoću čamaca, a Španci će biti prebačeni vojnim avionom u Madrid.

Španija trenutno koordinira sa 22 zemlje u repatrijaciji ostalih putnika.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) potvrdila je pet slučajeva zaraze i tri sumnjiva slučaja i dodaje da je stjuardesa holandske kompanije KLM, koja je bila u kontaktu sa ženom koja je umrla od hantavirusa u Johanesburgu, testirana negativno.

Autor: Marija Radić

