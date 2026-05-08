Ima mrtvih u erupciji vulkana: Ljudi trčali niz planinu da izbegnu jezivu smrt, objavljeni STRAVIČNI SNIMCI

Tri osobe poginule su u erupciji vulkana, što je pokrenulo spasilačku operaciju kako bi se u petak ujutru na sigurno izvuklo više od deset planinara zarobljenih u blizini kratera indonežanske planine Dukono, saopštili su zvaničnici.

Među poginulima su državljani Singapura i jedan državljanin Indonezije, navode načelnik policije i zvaničnici službe za spasavanje na ostrvu Halmahera u provinciji Severni Maluku, gde je vulkan eruptirao, prenosi CNN.

Devet stranaca i 11 lokalnih planinara penjalo se na planinu Dukono u vreme erupcije, izjavio je načelnik policije Severne Halmahere, Erlihson Pasaribu, za indonežansku TV Kompas.

NEW: Hikers run for their lives after Mount Dukono in Indonesia erupts right in front of them.



The footage was captured by a government operated drone.



The hikers ignored warning signs that told them to stay out of the 3 kilometer ‘danger zone.’



The unauthorized hikers… pic.twitter.com/y5Rr6Rje6i — Collin Rugg (@CollinRugg) 24. август 2024.

Sedamnaest od 20 penjača je bezbedno evakuisano, saopštio je Ivan Ramdani, šef Kancelarije za potragu i spasavanje (SAR) u Ternatiju, u 18 časova po lokalnom vremenu. Tela troje nastradalih trenutno su i dalje na planini. Operacije potrage su obustavljene za petak i biće nastavljene u subotu.

Ogroman stub dima i pepela mogao se videti kako se uzdiže iznad planine na dramatičnom video-snimku zabeleženom u blizini kratera, koji je napravio Aleks Đangu, indonežanski planinski vodič.

Đangu je vodio dvoje nemačkih turista na planinu Dukono kada je osetio duboke potrese pre erupcije, rekavši za CNN da je bilo "veoma zastrašujuće".

Đangu je naveo da su čuli zvuke koji dolaze ispod kratera oko 15 časova po lokalnom vremenu u četvrtak. Zatim je podigao dron kako bi iz vazduha ispitao stanje kratera.

"Osmatranje je pokazalo da je krater ispunjen vulkanskim materijalom, što nije bilo normalno. Zatim smo čuli dve eksplozije", rekao je on.

Ubrzo nakon toga, primetio je drugu grupu planinara kako se kreće ka ivici kratera.

"Kada se glavna erupcija dogodila u petak u 7.41 ujutru, činilo se da je ta grupa tek stigla na vrh i da su uživali", rekao je on.

"Video sam kako kamenčići i šljunak klize nadole zbog potresa, a onda sam rekao svojim klijentima da moramo da bežimo dole", ispričao je Đangu.

Mimin gamau bikin caption panjang-panjang ah.



Ini situasi Erupsi Gunung Dukono dari jarak dekat. Erupsi terbesar dalam sejarah Gunung Dukono terjadi tadi pagi sekitar pukul 07:40 WIT dengan ketinggian Kolom Abu mencapai 10.000 meter.



Akibatnya 3 pendaki Meninggal Dunia, 2 WN… pic.twitter.com/XxoNEarJqA — Info Gempa Dunia (@infogempadunia) 08. мај 2026.

Dok su Đangu i njegova grupa uspeli da se bezbedno evakuišu, on je rekao da su mnogi planinari ostali kod kratera u vreme erupcije.

"Kada smo bili udaljeni oko 100 metara, video sam dve grupe lokalnih turista, jedna grupa od devet ljudi je već bila blizu ivice, dok su drugi snimali video za društvene mreže."

"Nadam se da su još živi", čuje se kako govori na snimku.

Vulkan je, kako je rekao, veoma aktivan i nastavio je da eruptira u petak popodne uz "supersonični zvuk".

Ukazujući na nedostatak ograničenja za penjanje, Đangu je rekao: "Na Dukonu ne postoji bezbednosni punkt koji kontroliše ulazne ili izlazne rute, a naravno da nema ni šumske policije koja bi sprečila ljude da se penju."

U ažuriranom izveštaju u petak uveče po lokalnom vremenu, indonežanska agencija za katastrofe pozvala je turiste i lokalno stanovništvo da ne obavljaju aktivnosti na planini Dukono dok vulkanska aktivnost ostaje povišena, dodajući da ljudi uvek treba da prate uputstva lokalnih vlasti i Centra za vulkanologiju i ublažavanje geoloških opasnosti (PVMBG).

Planina Dukono je jedan od najaktivnijih vulkana u Indoneziji, a vlasti beleže pojačanu aktivnost od kraja marta.

Gunung Dukono ini sering erupsi dan rekomendasi dari PVMBG tidak beraktivitas/mendaki dan mendekati Radius 4KM. Tapi tetap banyak yg mendaki.



Namun kali ini erupsi nya besar dan kabarnya puluhan pendaki terjebak (termasuk WNA)



Semoga aman aman aja https://t.co/nYdGzjYLOW pic.twitter.com/oUkksVRlQ7 — BaraJiwa 🌋 (@Pyroncalanyala) 08. мај 2026.

Od decembra 2024. godine, PVMBG savetuje turiste i druge penjače da ne učestvuju u aktivnostima u radijusu od 4 kilometra od epicentra planine Dukono. Prema podacima ove organizacije, Dukono je od marta ove godine zabeležio značajan porast eksplozivnih magmatskih erupcija.

"Kada planina Dukono ne eruptira nekoliko dana, ljudi moraju biti oprezni jer se možda stvara veoma visok pritisak. I to je ono što se dogodilo danas", rekao je Đangu na snimku.

Spasilački timovi mogli su se videti na planini u petak, kako nose najmanje jednu povređenu osobu na nosilima kroz šumu, sudeći prema fotografijama indonežanske nacionalne agencije za potragu i spasavanje BASARNAS.

U saopštenju poslatom CNN-u, Ministarstvo spoljnih poslova Singapura navelo je da blisko sarađuje sa indonežanskim vlastima kako bi pružilo konzularnu pomoć i podršku pogođenim Singapurcima i njihovim porodicama.

Indonezija se nalazi na "Vatrenom prstenu", pojasu oko Tihog okeana gde se često dešavaju zemljotresi i vulkanske aktivnosti. To je jedna od seizmički najaktivnijih zona na planeti, koja se proteže od Japana i Indonezije na jednoj strani Pacifika do Kalifornije i Južne Amerike na drugoj.

Autor: Marija Radić