Orban: Odlazeća mađarska vlada izvela zemlju iz krize

Odlazeća mađarska vlada izvela je zemlju iz krize, izjavio je danas premijer Viktor Orban, poslednjeg dana na toj funkciji, sumirajući ekonomske rezultate za prvi kvartal ove godine.

Orban je u intervjuu na JuTjub kanalu Lasla Pitingera kazao da se oseća tužno zbog izbornog poraza jer nije uspeo da završi “posao”.

On je dodao da je njegov plan bio da stvori suverenu Mađarsku koja se “okreće oko svoje osovine”, kako stranci ne bi mogli da profitiraju od rada Mađara, prenela je agencija MTI.

Prema Orbanovim rečima, bilo bi potrebno 20 godina da se ovo u potpunosti postigne, a petina posla je još preostala.

Odlazeći mađarski premijer je ukazao da postoje stotine hiljada ljudi koji razumeju šta on pokušava da postingne, kao i da oni nisu glasali isključivo na osnovu sopstvenih finansijskih interesa, dodajući da su “oni to što se smatra patriotskom stranom“.

On je izrazio nadu da će oni koji sada dolaze na vlast što manje demontirati suverenu Mađarsku.

Orban je takođe dodao da je ponosan na dostignuća iz proteklih 16 godina i da ih neće “odbaciti“.

On se osvrnuo i na utvrđivanje odgovornosti odlazećih vlasti.

“Nije kraj sveta da se bolje pogledaju političari iz proteklih 20 godina, uključujući one koji su trenutno na vlasti i da se propisno podvrgnu pažnji”, kazao je Orban.

Dodao je da je i sam morao da polaže račune za svaki minut i svaku forintu od 1990. godine, zbog čega bi bio zadovoljan da se suoči sa bilo kakvom istragom.

Orban je takođe rekao da njegovoj vladi nije palo na pamet da, pošto je ustavni osnov za “patriotsku vladavinu“ već postojao, izmeni izborni zakon kako bi se isključila mogućnost još jedne dvotrećinske većine.

On je nazvao ironijom politike to što su 2014. godine postigli dvotrećinsku većinu sa 2,4 miliona glasova, ali sada nisu dostigli ni jednu trećinu.

Što se tiče budućnosti njegove stranke, Orban je rekao da će u sferi stranačke politike Fides biti “vrh koplja“.

Kako je naveo, pošto, međutim, nisu izgubili na političkoj areni već u društvenoj sferi, patriotska strana ne može da se gradi samo politikom, već umesto toga, mora da se stvori kulturna, politička i javna sfera koja nudi samopouzdanje i osećaj pravca.

Autor: Marija Radić