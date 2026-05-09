DONETA ODLUKA: Britanski putnici zaraženi hantavirusom biće izolovani u bolnici po povratku

Britanski putnici i osoblje kruzera pogođenog epidemijom hantavirusa biće, po povratku u zemlju, smešteni u bolnicu na severozapadu Engleske radi početne izolacije, saopštile su britanske zdravstvene vlasti u subotu.

Očekuje se da će brod MV Hondius pristići na špansko ostrvo Tenerife rano u nedelju nakon čega će 22 britanska državljanina biti vraćena u zemlju, prenosi Rojters.

Španija je ranije saopštila da su Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Belgija, Irska i druge zemlje potvrdile da će poslati avione kako bi evakuisali svoje građane nakon izbijanja epidemije hanta virusa.

Kako se navodi, hantavirusom je zaraženo osam osoba, od kojih su troje preminuli.

"Kao meru predostrožnosti, putnici će tokom prvih 72 sata boravka u kontrolisanom okruženju biti pregledani i testirani", navodi se u zajedničkom saopštenju zdravstvenih službi severozapadne Engleske, policije i lokalnog veća.

Britanska agencija za zdravstvenu bezbednost saopštila je u petak da će svi putnici i članovi posade biti zamoljeni da se izoluju 45 dana po povratku kući.

Autor: S.M.