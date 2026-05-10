Ministarstvo zdravlja Italije: Hantavirus drugačiji od kovida, ima nisku stopu širenja

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Arturo Rodriguez

Ministarstvo zdravlja Italije saopštilo je danas da je hantavirus drugačiji od kovida - smrtonosniji je, ali sa niskom stopom širenja zaraze, i ocenilo da je ispravan postupak sprovođenje izolacije.

- Ne postoji rizik od nove pandemije hantavirusa, ne nalazimo se u istoj situaciji kao sa kovidom. Trenutno nema bilo kakve uzbune. To je virus koji se razlikuje od kovida - iako je smrtonosniji, slabo se prenosi, glavni način prenošenja je putem pljuvačke, urina i fecesa glodara, a samo u manjoj meri vazdušnim putem i između ljudi - izjavila je za Rai njuz24 direktorka odeljenja za prevenciju u italijanskom Ministarstvu zdravlja Mara Kampitielo, navodi se u saopštenju.

Kako je dodala, period inkubacije je dug, pa je opravdano preporučiti izolaciju.

- Čini se da zaraznost nije prisutna u pretkliničnoj fazi, već u trenutku pojave simptoma - poručila je Kampitielo.

Autor: S.M.

