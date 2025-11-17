Stašević Karličić: Ministarstvo zdravlja će biti u kontaktu sa direktorima domova zdravlja ali i sa građanima

Večeras od 20 časova do sutra u sedam ujutru počinje treća smena 11 u domova zdravlja, novina koju je ministarstvo zdravlja uvelo sa ciljem da se poveća dostupnost zdravstvene zaštite građanima i obezbedi efikasnije funkcionisanje zdravstvenog sistema.

Državna sekretarka ministarstva zdravlja Ivana Stašević Karličić rekla je za RTS da uvođenje treće smene nema za cilj da zameni rad Gradskog zavoda za hitnu pomoć i urgentne centre. Od 20 časova do sedam ujutru narednog dana dežurne službe opšte medicine obuhvataće obavezno jedan lekar, dok će broj sestara proceniti aktuelni menadžment. Sagovornica ističe da će to najčešće bi dve sestre i jedan laborant.

Državna sekretarka Ministarstva zdravlja Ivana Stašević Karličić istakla je da je zdravstveni sistem u Srbiji spreman za uvođenje dvadesetčetovoročasovnog režima rada u domovima zdravlja.

Stašević Karličić veruje da će građani na početku biti u dilemi koga da pozovu za pomoć, ali da ukoliko to po navici bude broj hitne medicinske pomoći, operator će im reći da li je slučaj za hitnu intervenciju u višem stepenu zdravstvene zaštite ili da se obrate domu zdravlja.

"Svi mi dosta dobro poznajemo sebe i to jeste znak da se ode u dom zdravlja. Trebaće vremena da se naviknu ljudi da novu situaciju. Ministarstvo zdravlja će stalno sa direktorima ustanova, a naravno i sa građanima, komunicirati i raditi evaluaciju. Korigovaćemo postojeće probleme i voditi čitavu priču do najvažnijeg cilja, a to je dostupna zdravstvena zaštita za sve građane 24 sata dnevno i pravedan zdravstveni sistem", istakla je državna sekretarka.

Šta će sve biti dostupno u trećoj smeni

Od večeras će za građane u domovima zdravlja biti dostupne dežurne službe opšte medicine, laboratorijska dijagnostika, osnovne laboratorijske analize i sve što se može adekvatno zbrinuti u službi opšte medicine, istakla je Stašević Karličić i objasnila da tu spadaju lakši poremećaji zdravlja i lakše pogoršanje nezaraznih bolesti.

U ostalim domovima zdravlja, osim u 11 gde počinju noćna dežurstva, dežuraće hitne službe.

"U Srbiji 24-satni režim rada u domovima zdravlja nije velika novina, s obzirom na to da tamo gde nema velikih centara kao što su Klinički, Kliničko-bolnički centri, ti gradovi koji imaju Gradske zavode za hitnu pomoć, oni svakako nemaju domove zdravlja koji rade u ovom režimu. Oni koji nemaju Gradske zavode, u njima domovi zdravlja već dežuraju 24 sata, pružajući hitnu medicinsku pomoć. Oni će, po potrebi koju će odrediti menadžment tih ustanova, samo pojačati svoje smene", objasnila je Stašević Karličić i istakla da svi izveštaju govore da Srbija ima dovoljan kapacitet zdravstvenih radnika za realizaciju ove novine.

Stašević Karličić je naglasila da domovi zdravlja u trećoj smeni neće zameniti Gradski zavod za hitnu pomoć i urgentne centre.

"Kao što tokom dana dolazite za neke lakše poremećaje u dom zdravlja i tu dobijate adekvatnu pomoć, to će se isto dešavati inače", rekla je državna sekretarka.

Autor: A.A.