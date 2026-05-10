'IRANU TREBA 20 GODINA DA SE OPORAVI' Tramp tvrdi: Porazili smo ih - nuklearni program i dalje pod nadzorom SAD

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je Iran vojno poražen i da su njegove ključne vojne sposobnosti značajno oslabljene, ali da borba nije u potpunosti završena, dodajući da SAD neće dozvoliti Teheranu da dođe do nuklearnog oružja, uz poruku da će "u nekom trenutku" doći do obogaćenog uranijuma zakopanog duboko ispod ruševina.

U razgovoru za američku televiziju "National News Desk" Tramp je ocenio da je Iran "poražen", ali je naglasio da to ne znači da su sve operacije okončane.

- Možemo da nastavimo još dve nedelje i pogodimo sve ciljeve. Oko 70 odsto je već pogođeno, ali preostali ciljevi i dalje postoje - rekao je Tramp.

On je dodao da bi eventualna dalja dejstva samo predstavljala završne udarce, ali da bi i bez toga Iranu bilo potrebno više godina da obnovi svoje kapacitete.

- Ako bismo otišli sada, Iranu bi trebalo 20 godina da se oporavi - naveo je američki predsednik.

Tramp je istakao da SAD neće dozvoliti Iranu da razvije nuklearno oružje, ocenivši da bi ga Teheran, kako je rekao, "mogao upotrebiti protiv Izraela i regiona".

- Ne možemo nikada dozvoliti Iranu nuklearno oružje - poručio je Tramp.

Tramp je rekao i da američke snage prate lokacije na kojima se, kako je naveo, nalazi visoko obogaćeni uranijum "zakopan duboko pod ruševinama".

- Ako se neko približi tom materijalu, znaćemo i reagovaćemo - rekao je Tramp.

On je dodao da se preostali deo iranskog nuklearnog programa nalazi pod stalnim nadzorom američkih snaga, uključujući i svemirske sisteme osmatranja.

Autor: Iva Besarabić