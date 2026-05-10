Makron: Francuska nije planirala slanje ratnih brodova u Ormuski moreuz

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je danas da nikada nije bilo reči o raspoređivanju francuskih ili francusko-britanskih snaga u Ormuskom moreuzu, ističući da je Francuska spremna za delovanje, ali da je njen prioritet sloboda plovidbe i okončanje blokada u međunarodnim pomorskim pravcima.

Makron je, prenosi BFM TV, naveo da je pre nekoliko dana odlučeno da se nosač aviona "Šarl de Gol", zajedno sa pratećim fregatama i celokupnom vazduhoplovno-pomorskom grupom, premesti iz istočnog Mediterana ka oblasti izvan moreuza Bab el-Mandeb, u širem regionu blizu kriznih zona.

On je naglasio da se ne radi o raspoređivanju u smislu eskalacije, već o pripravnosti francuskih snaga.

Makron je, kako prenosi Figaro, dodao da je stav Pariza od početka krize u Ormuskom morezu jasan i da se zalaže za slobodu plovidbe, ukidanje blokada i deeskalaciju tenzija, uz poziv na povratak pregovorima o nuklearnim i balističkim pitanjima u skladu sa međunarodnim pravom.

"Od početka govorimo o jednoj jednostavnoj stvari - slobodi plovidbe, okončanju blokade i omogućavanju nesmetanog saobraćaja", rekao je Makron.

On je naveo da je o tome razgovarao i sa partnerima, ističući da su posledice krize globalne i da od nje trpe svi, uključujući i Afriku, kao i građani Francuske koji, kako je rekao, "plaćaju cenu rata koji nisu želeli".

Francuski predsednik je podsetio da Pariz nije zagovarao vojnu eskalaciju, već je u saradnji sa Velikom Britanijom pokrenuo specijalnu međunarodnu misiju koja je okupila oko 50 država i međunarodnih organizacija, sa ciljem obezbeđivanja bezbedne i koordinisane pomorske plovidbe.

Prema njegovim rečima, cilj je da se, čim se steknu uslovi, omogući nesmetan protok robe, uključujući energente, hranu i đubriva.

Makron je pozvao na smirivanje tenzija i uzdržanost, upozorivši da verbalna eskalacija može dovesti do daljeg pogoršanja situacije na terenu.

"Pozivam na povratak smirenosti i odgovornosti. Prioritet mora biti mirno i dogovoreno otvaranje Ormuskog moreuza", poručio je Makron.

On je dodao da Francuska ostaje spremna da učestvuje u pronalaženju rešenja u okviru međunarodnog prava i kroz nastavak odgovornih pregovora o nuklearnim i raketnim programima.

Makronova izjava usledila je ubrzo nakon što je zamenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi izjavio da će prisustvo stranih vojnih snaga u strateškom Ormuskom moreuzu, uključujući britanske i francuske brodove, biti shvaćeno kao eskalacija i naići na odlučan odgovor.

Kako je naveo Garibabadi, svako raspoređivanje dodatnih razarača izvan regiona oko Ormuskog moreuza, pod izgovorom "zaštite brodova", predstavlja eskalaciju krize, militarizaciju ključnog pomorskog pravca i pokušaj prikrivanja stvarnih uzroka nesigurnosti u regionu.

Autor: S.M.