Makron: Podržavam primirje Hezbolaha i Izraela, ali sam zabrinut zbog mogućih kršenja

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je danas da podržava primirje postignuto između libanskog militantnog pokreta Hezbolaha i Izraela, ali i da je zabrinut da je ono možda već narušeno kontinuiranim vojnim operacijama.

"U potpunosti podržavam primirje između Hezbolaha i Izraela, kako je juče objavio predsednik (Sjedinjenih Američkih Država Donald) Tramp. Takođe izražavam zabrinutost da je ono možda već narušeno kontinuiranim vojnim operacijama", naveo je Makron na mreži Iks.

On je rekao da poziva na bezbednost civilnog stanovništva sa obe strane granice između Libana i Izraela.

"Hezbolah mora da položi oružje. Izrael mora da poštuje libanski suverenitet i da okonča rat", istakao je Makron.

Desetodnevni sporazum o prekidu vatre između Izraela i Libana, koji je ranije najavio američki predsednik Donald Tramp, stupio je na snagu i u četvrtak u 23 sata po srednjoevropskom vremenu.

Libanski predsednik Žozef Aun pozdravio je ovaj sporazum, dok ga je izraelski premijer Benjamin Netanjahu nazvao "istorijskom" prilikom za mir.

Libanska vojska je rano jutros saopštila da su Izraelske odbrambene snage (IDF) već više puta prekršile primirje između Libana i Izraela koje je sinoć stupilo na snagu.

Autor: A.A.