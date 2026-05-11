U OVOJ ZEMLJI JE HANTAVIRUS EKSPLODIRAO! Evakuacija pod maskama, vojska na ulicama, naučnici upozoravaju: Ovo širi zarazu!

Hantavirus je endemski prisutan u pojedinim delovima Argentine. Pored neuobičajeno velikog broja zaraženih ove godine u Argentini, zemlja je zabeležila i jednu od najvećih stopa smrtnosti poslednjih godina.

Stariji bračni par iz Holandije, koji je umro od zaraze hantavirusom tokom krstarenja na luksuznom brodu “Hondijus”, mnogo je putovao po zemlji u kojoj se broj inficiranih fatalnom bolešću skoro udvostručio tokom protekle godine. Stručnjaci kažu da su to za krive klimatske promene i uništavanje staništa.

Kruzer je u martu krenuo iz Ušuaje na jugu Argentine na “ekspediciju u prirodu Antarktika”. Prošao je pored kopnenog dela Antarktika, Foklandskih ostrva, Južne Džordžije, ostrva Najtingejl, Tristana, Svete Jelene i Asensiona pre nego što je 3. maja stigao u vode Zelenortskih ostrva, gde je stajao usidren neko vreme usled izbijanja zaraze hantavirusa, da bi se potom u sredu uputio ka Tenerifima. U nedelju je prva grupa putnika sa “kruzera smrti” počela da se iskrcava u luci Granadilja.

Putnici će biti direktno prevezeni iz luke vojnim autobusima do aerodroma i evakuisani avionom španske vlade u Madrid, gde će biti prevezeni u bolnicu i smešteni u karantin, preneo je Rojters. Trideset članova posade ostaće na brodu i otploviti za Holandiju, gde će brod biti dezinfikovan.

Prve žrtve hantavirusa na kruzeru su muž i žena iz Holandije. Oni su se ukrcali na brod u Ušuaji 1. aprila. Muškarac (70) umro je na Svetoj Jeleni 11. aprila, a njegova žena (69) preminula je u Južnoj Africi nakon što se srušila na aerodromu “O.R. Tambo”. Dok su u toku evakuacija i potraga za kontaktima, argentinske vlasti pokušavaju da rekonstruišu kretanje holandskog para koji je mnogo putovao po njihovoj zemlji.

U Argentini 101 slučaj zaraze, 32 mrtvih

Broj slučajeva hantavirusa u Argentini skoro se udvostručio tokom protekle godine, dok su zabeležena 32 smrtna slučaja i najveći broj infekcija još od 2018. Stručnjaci za rast broja slučajeva krive klimatske promene i uništavanje životinjskih staništa, jer se bolest najčešće prenosi kontaktom sa urinom ili izmetom zaraženih glodara.

Tokom aktuelne sezone, koja je počela u junu 2025, već je potvrđen 101 slučaj zaraze hantavirusom, prema argentinskom Ministarstvu zdravlja. Radi poređenja, u istom periodu prošle sezone bilo je svega 57 slučajeva

Pored neuobičajeno velikog broja zaraženih, Argentina je zabeležila i jednu od najvećih stopa smrtnosti poslednjih godina, pri čemu je broj umrlih porastao za 10 procentnih poena u odnosu na 2025

Ovo su visokorizične oblasti u Argentini

Iako u Ušuaji poslednjih decenija nije zabeležen nijedan slučaj hantavirusa, prema tvrdnjama vlasti, virus je endemski prisutan u pojedinim, drugim delovima Argentine. Veruje se da je holandski bračni par posetio različite regione zemlje, da su više puta prešli granicu sa susednim Čileom i bili u Urugvaju - pre nego što su se uopšte ukrcali na kruzer.

Četiri geografske oblasti Argentine istorijski se smatraju visokorizičnima za zarazu:

- Severozapad - pokrajine Salta, Huhuj i Tukuman

- Severoistok - Misiones, Formosa i Čako

- Centralni deo zemlje - Buenos Ajres, Santa Fe i Entre Rios

- Jug - Neuken, Rio Negro i Čubut

Smatra se da je holandski par posetio i Misiones i Neuken tokom svog putovanja.

Andski soj

Hantavirus se dugo godina prvenstveno povezivao sa Patagonijom na krajnjem jugu Argentine, nakon smrtonosne epidemije 2018. u kojoj je umrlo 11 a zaraženo više desetina ljudi.

Ove sezone, međutim, najveći broj zaraženih zabeležen je u centralnom delu zemlje, pri čemu pokrajina Buenos Ajres prednjači sa 42 potvrđena slučaja.

Epidemija na brodu povezana je sa andskim sojem hantavirusa - retkim ali potencijalno veoma opasnim oblikom virusa koji se u pojedinim slučajevima može da se prenese sa čoveka na čoveka usled bliskog kontakta.

"Krivac su klimatske promene"

Hantavirus u Argentini obično se razvija u ruralnim i prigradskim područjima, u blizini useva, visoke trave, vlage ili suptropske klime. Ali, stručnjaci smatraju da degradacija životne okoline izazvana klimatskim promenama i ljudskom aktivnošću doprinosi širenju hantavirusa jer omogućava glodarima koji ga prenose da opstanu u novim područjima.

“Sve češći kontakt ljudi sa divljim okruženjem, uništavanje staništa, stvaranje manjih urbanih naselja u ruralnim oblastima i posledice klimatskih promena doprinose pojavi slučajeva van istorijski endemskih područja”, navodi argentinsko Ministarstvo zdravlja.

Tragom preminulog bračnog para

Prema stručnjacima, ekstremne vremenske pojave - poput suša i perioda obilnih padavina poslednjih godina - podstiču ovaj trend. Porast temperature izaziva promene u ekosistemu koje utiču na prisustvo dugorepog miša, glavnog prenosioca virusa u Argentini i Čileu.

- Ovi glodari se bolje prilagođavaju klimatskim promenama, što bi moglo da objasni veći broj slučajeva koje sada viđamo - rekao je Eduardo Lopez, specijalista za zarazne bolesti.

Roberto Debag, potpredsednik Latinoameričkog društva za vakcinologiju, rekao je da su šumski požari doveli do pomeranja i ljudi i divljih životinja u nova područja, čime se povećava rizik od zaraze. I turistički trendovi imali su svoj uticaj.

- Svako ko odlazi u rizično područje radi turizma, ukoliko teren nije očišćen od rastinja, izlaže se veoma velikoj opasnosti - rekao je Debag.

Ministarstvo zdravlja najavilo je da će stručni zdravstveni timovi otputovati u Ušuaju, u pokrajini Ognjena Zemlja, kako bi hvatali i analizirali glodare u oblastima povezanim sa rutom obilaska preminulog holandskog para.

Autor: Jovana Nerić