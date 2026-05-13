Cena nafte ponovo skače

Evropski berzanski indeksi su danas uglavnom u porastu, nafta Brent se prodaje za više od 106 dolara po barelu, dok su prinosi na britanske državne obveznice pali pošto je premijer Kir Starmer odbacio pozive da podnese ostavku nakon loših rezultata Laburističke partije na lokalnim izborima.

Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cena sirove nafte je pala za 1,36 odsto na 100,810 dolara, a nafte Brent za 1,31 odsto na 106,358 dolara.

U fokusu investitora su danas i poslovni rezultati nemačkih kompanija kao što su Alijanc, Dojče telekom, RWE i Porše.

Nemački industrijski gigant Simens objavio je novi program otkupa akcija vredan šest milijardi evra koji će trajati narednih pet godina, nakon što je kompanija prijavila neto profit u prvom kvartalu od 2,03 milijarde evra, iznad očekivanja tržišta, prenosi CNBC.

Globalna tržišta istovremeno prate pripreme za sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga, a očekuje se da će glavne teme biti trgovinski odnosi dve najveće svetske privrede i rat na Bliskom istoku.

Kineski mediji i Bela kuća još nisu objavili detaljan raspored posete, pa se očekuje da detaljna agenda bude potvrđena tek nakon Trampovog sletanja u Peking.

Evropski fjučersi gasa za jun su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 46,640 evra za megavat-sat.

Indeks Frankfurtske berze DAX je porastao za 0,66 odsto na 24.133,28 poena, francuski CAC 40 za 0,18 odsto na 7.994,44 poena, FTSE 100 za 0,78 odsto na 10.342,81 poen, dok je moskovski MOEX pao za 0,24 odsto na 2.683,27 poena.

Panevropski indeks STOXX Europe 600 porastao je jutros za 0,7 odsto.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,17186 dolara.

Cena zlata je pala na 4.705,74 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 6,5931 dolar za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u utorak porastao za 0,11 odsto na 49.760,56 poena, dok je S&P 500 pao za 0,16 odsto na 7.400,96 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 0,71 odsto na 26.088,20 poena.

