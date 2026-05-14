DRAMATIČNA SITUACIA: Protesti širom Havane zbog višednevnih nestanaka struje i nestašice goriva

Stotine demonstranata izašle su sinoć na ulice više naselja u Havani, blokirajući puteve zapaljenim gomilama smeća, udarajući u šerpe i uzvikujući parole, zbog nestanaka struje i nestašice goriva.

Prisutni su uzvikivali parole poput: "Upalite svetla" i "Narod, ujedinjen, nikada neće biti poražen", preneo je Rojters.

Rojters je preneo da su protesti uglavnom bili mirni i da predstavljaju najveću pojedinačnu noć demonstracija u Havani od početka energetske krize koja je pogodila zemlju u januaru.

Kubanski ministar energetike i rudarstva Visente de la O rekao je ranije tokom dana da je država ostala bez dizela i ulja za loženje i da je elektroenergetska mreža u "kritičnom" stanju.

- Apsolutno nemamo gorivo i apsolutno nemamo dizel. Nemamo rezerve - rekao je resorni ministar državnim medijima.

Prema njegovim rečima, broj i trajanje nestanaka struje naglo su porasli tokom ove i prošle nedelje širom Havane, pri čemu su pojedini delovi grada bez električne energije između 20 i 22 sata dnevno.

Vlasti navode da elektroenergetski sistem trenutno funkcioniše isključivo zahvaljujući domaćoj sirovoj nafti, prirodnom gasu i obnovljivim izvorima energije.

Energetska kriza dodatno je pojačala nezadovoljstvo stanovništva koje se već suočava sa nestašicama hrane, goriva i lekova.

Američki predsednik Donald Tramp u januaru je uveo blokadu Kubi i zapretio carinama zemljama koje isporučuju gorivo toj ostrvskoj državi.

Autor: Iva Besarabić