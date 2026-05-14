ISTOČNO KRILO NATO-A SE NAORUŽAVA: Rusija direktna pretnja, cilj vojni budžeti od 5% BDP-a

Danas je u Bukureštu bilo više od običnog protokola. Susret lidera „Bukureštanske devetke“ i njihovih nordijskih saveznika poslao je jasnu i prilično glasnu poruku: od Crnog mora pa sve do zaleđenog Arktika, Evropa više ne čeka, već se aktivno brani. Uz prisustvo prvog čoveka NATO-a i ukrajinskog predsednika, a pod budnim okom američkih posmatrača, ovaj skup je postao simbol novog poglavlja koje nazivaju „NATO 3.0“.

Glavna tema koja se prožimala kroz svaki razgovor bila je svest o tome da se bezbednost više ne može uzimati zdravo za gotovo. Rusija je direktno označena kao najveća i najupornija pretnja našem miru, što je nateralo saveznike da razmišljaju o koracima koji su do juče delovali nezamislivo. Više nije reč samo o simboličnim ulaganjima – sada se teži tome da svaka država izdvoji čak pet odsto svog bogatstva za vojsku. Neke članice su taj prag već preskočile, svesne da je jaka odbrana jedini jezik koji garantuje stabilnost.

Ono što ovaj dogovor čini posebnim je pogled na mapu. Lideri su se složili da odbrana nije samo linija na papiru, već živi organizam koji spaja baltičke luke, balkanske puteve i arktička prostranstva. Planira se sve – od modernizacije PVO sistema koji bi zaustavili dronove, pa do širenja mreže naftovoda i zaštite podvodnih kablova koji nas drže povezanim. Inicijative poput „Arktičke straže“ i „Istočnog nadzora“ postaju naši novi čuvari na granicama.

Kada je reč o Ukrajini, ton je bio emotivan, ali pre svega odlučan. Pomoć Kijevu više se ne posmatra kao čin dobre volje, već kao direktna investicija u sopstveni mir. Saveznici su poručili da neće odustati od podrške ukrajinskom suverenitetu i da je jedini prihvatljiv ishod onaj koji se zasniva na pravdi i međunarodnom pravu. Poruka Moskvi je jasna: pritisak će samo rasti dok se rat ne okonča.

Dok se svet suočava i sa previranjima na Bliskom istoku i potrebom da se zaštite ključni pomorski putevi, ovi lideri su pokazali da stoje čvrsto jedni uz druge. Sledeća stanica je Poljska, gde će se videti dokle se stiglo sa ovim obećanjima. Do tada, poruka iz Bukurešta ostaje da visi u vazduhu: branićemo svaki pedalj svoje zemlje, zajedno i bez oklevanja.