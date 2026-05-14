Tramp ca Si Đinpinga u Belu kuću: 'Poseban odnos' Amerike i Kine

Predsednik SAD Donald Tramp ponudio je tokom susreta u Kini predsedniku Si Đinpingu zvaničnu posetu Beloj kući 24. septembra, istakavši duboke i istorijske veze između američkog i kineskog naroda.

„Hvala vam još jednom, predsedniče Si, na ovom prelepom dočeku. Čast mi je da vam i gospođi Peng uputim pozivnicu da nas posetite u Beloj kući 24. septembra, i radujemo se tome“, rekao je Tramp.

Tokom zdravice, Tramp je naglasio značaj bilateralnih odnosa:„Sada želim da podignem čašu i predložim zdravicu bogatim i trajnim vezama između američkog i kineskog naroda. To je veoma poseban odnos, i želim još jednom da vam zahvalim. Ovo je bio neverovatan period. Hvala vam, predsedniče Si.“

Predsednik Tramp je podsetio na istorijske korene saradnje dve zemlje.

„Odnos između američkog i kineskog naroda seže sve do osnivanja Amerike. Prvi američki konzul u Kini, Samuel Šo, stigao je na prvom američkom trgovačkom brodu na ove obale 1784. godine. Dva i po veka kasnije, ta prva veza prerasla je u jedan od najznačajnijih odnosa u svetskoj istoriji“, istakao je Tramp.

Stav prema Iranu

U kontekstu razgovora o međunarodnim izazovima, sekretar finansija Skot Besent (Scott Bessent) oštro je kritikovao iranski režim.

„Do sada su ove godine pogubili trideset, četrdeset hiljada ljudi, među njima mnoge miroljubive demonstrante. Kako se nositi sa takvim režimom? Pritiskate ih ekonomski – i verujemo da smo na tački gde vojnici ne dobijaju plate. Nisu u mogućnosti da dopunjuju zalihe oružja iz inostranstva. Mislim da su na poslednjim nogama“, poručio je Besent.

Trampova poseta Kini i poziv Si Đinpingu na septembarski samit u Vašingtonu tumače se kao pokušaj stabilizacije odnosa dve najveće svetske ekonomije u periodu globalnih tenzija, uključujući pitanja Bliskog istoka i nuklearnih ambicija Irana.

Očekuje se da će zvanična poseta u septembru otvoriti prostor za nove razgovore o trgovini, tehnologiji i bezbednosnim izazovima.