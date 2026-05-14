Ovo je najčudnija železnička pruga u severnoj Evropi: Vodi do ostrva na kojem živi svega 20 stanovnika (VIDEO)

Nemačko ostrvo Nordstrandischmoor, nadomak granice sa Danskom, ima stalnu populaciju od dvadesetak duša.

Toliko je nisko da jedva izranja iz Vadenskog mora, pa su poplave česte u ovom području, a kuće se grade na veštačkim uzvišenjima.

Nazivaju je "Lorenbahn"

Stanovnici su nekada, tokom velikih oluja, bili potpuno odsečeni od ostatka sveta, prenosi Pun Kufer.

Zato je kao “veza” sa kopnom izgrađena železnica Lüttmoorsiel-Nordstrandischmoor, delimično na veštačkom nasipu, a koju meštani nazivaju "Lorenbahn".

Reč je o uskoj šinskoj pruzi, dugoj 3,5 kilometra, koja prolazi preko Vadenskog mora i povezuje Nordstrandischmoor sa kopnom, tačnije mestom Beltringharder Koog.

Nazivaju je i jednom od “najčudnijih” železničkih pruga u Nemačkoj.

Dizel motori umesto vetra

Kada je izgrađena 1934. godine, vagone je pokretao vetar, a danas se koristi dizel motori.

Izgrađena je kao sredstvo za transport materijala potrebnog za jačanje ostrvskih odbrambenih nasipa.

I danas služi istoj svrsi, kao i za prevoz meštana. Šta više, mnoga domaćinstva na ostrvu imaju privatne vagone koje koriste za sopstvene potrebe.

Izuzetno slikovita vožnja

Ostrvo Nordstrandischmoor je deo najvećeg nacionalnog parka u srednjoj Evropi - Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, koji se ponosi prelepom florom i faunom.

Iako vožnja neobičnim vozom nije duga, izuzetno je slikovita.

Kako izgleda ovo iskustvo pogledajte u videu.

Autor: Marija Radić