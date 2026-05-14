SAD prate stanje 41 osobe potencijalno zaražene hantavirusom: Zatraženo da OSTANU KOD KUĆE

Trenutno se u Sjedinjenim Američkim Državama prati zdravstveno stanje 41 osobe zbog mogućnosti da su zaražene hantavirusom, saopšteno je danas iz američko Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Od tih osoba je zatraženo da ostanu kod kuće i izbegavaju kontakt sa drugmia tokom 42-dnevnog perioda praćenja, prenosi Rojters.

Lekar koji rukovodi situacijom sa hantavirusom u CDC Dejvid Fiter rekao je da su sve potencijalno zaražene osobe došle iz "tri galvne grupe" potencijalno zaraženih.

"To su putnici koji su nedavno repatrirani i nalaze se u Nebraski i Emoriju, zatim putnici koji su napustili kruzer i vratili se kućama pre nego što je epidemija uočena, i treće, oni koji su možda bili izloženi virusu tokom putovanja, posebno na letovima gde je bilo priustno simptomatskih slučaja", rekao je Fiter.

Ranije danas francuska zdravlja Stefani Rist saopštila je da su svi kontakti osoba koje su bile pozitivne na hantavirus u Francuskoj testirani i imali negativan rezultat "bez izuzetka".

Epidemija smrtonosnog hantavirusa (andski soj) izbila je na holandskom kruzeru "MV Hondius" u aprilu ove godine, dok je bio na putu iz Argentine za Zelenortska Ostrva, a SZO upozorava da se očekuje porast broja slučajeva zbog dugog perioda inkubacije (šest do osam nedelja) i bliskog kontakta putnika.

pročitajte još Udarno: Uhapšen i konobar restorana na Senjaku ZBOG NESTALOG Kekinog čoveka

Autor: Marija Radić