Francuski ratni brod zaplenio skoro 3,4 TONE KOKAINA u Atlantiku: Uhapšeno sedam osoba

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Francuski ratni brod zaplenio je skoro 3,4 tone kokaina na ribarskom brodu koji je plovio bez zastave Atlantikom, a sedam osumnjičenih trgovaca kokainom privedeno je u Fort de Fransu na Martiniku, saopštile su danas francuske vlasti.

"Oko 3.366 kilograma narkotika zaplenjeno je na brodu bez zastave koji je prevozio nekoliko desetina bala kokaina. Ova operacija dovela je do hapšenja sedam osumnjičenih trgovaca od strane pravosudnih vlasti u Fort de Fransu", izjavila je francuska ministarka oružanih snaga Katrin Votren na platformi X, prenosi Figaro.

U zajedničkom saopštenju Kancelarija za borbu protiv narkotika, Ministarstva oružanih snaga i pravde i Prefektura Martinika precizirali su da se kontrolna operacija odvijala u subotu "u pomorskoj zoni Antila", i da je dovela do zaplene 104 bale kokaina.

Dečak ubijen, ima i ranjenih: Pucnjava u Francuskoj

Autor: Marija Radić

