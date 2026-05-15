AKTUELNO

Svet

Otkrivena misterija američkog aviona u Havani: Direktor CIA posetio Kubu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Ramon Espinosa ||

Direktor Centralne obaveštajne agencije Sjedinjenih Američkih Država (CIA) Džon Retklif predvodio je danas američki delegaciju u Havani na sastanku sa zvaničnicima kubanske vlade, saopšteno je iz kubanske vlade.

"Nakon zahteva koji je podnela američka vlada da delegacija koju predvodi direktor CIA Džon Retklif bude primljena u Havani, Revolucionarni direktorat je odobrio realizaciju ove posete i sastanak sa svojim kolegom iz Ministarstva unutrašnjih poslova", kaže se u saopštenju, javlja CNN.

Ranije danas mediji su preneli da je avion američke vlade viđen kako uzleće sa međunarodnog aerodroma Hoze Marti u Havani, ali nije bilo poznato ko je njim leteo niti zašto je boravio na Kubi.

Prethodno je američki predsednik Donald Tramp rekao da će uskoro SAD i Kuba "razgovarati".

U sredu su širom Havane izbili protesti zbog višesatnih nestanaka struje.

pročitajte još

Francuski ratni brod zaplenio skoro 3,4 TONE KOKAINA u Atlantiku: Uhapšeno sedam osoba

Autor: Marija Radić

#CIA

#Direktor

#Džon Retklif

#Kuba

#Poseta

POVEZANE VESTI

Svet

USKORO SMENA NA ČELU CIA: Poslednja poseta Vi­li­jama Be­r­nsa Ukrajini

Svet

Avion američke vlade uzleteo sa aerodroma u Havani: Nije poznato ko je njime leteo

Svet

'SAMO KOPNENE SNAGE ĆE SRUŠITI REŽIM U IRANU, OVO NIJE OBOJENA REVOLUCIJA' General Petreus, bivši šef CIA, ne veruje u Trampovu strategiju vazdušnih u

Svet

Direktor CIA potvrdio: Nuklearni program Irana 'ozbiljno oštećen' američkim napadima

Svet

Kuba u plamenu: Demonstranti napali kancelariju Komunističke partije na severu zemlje

Svet

Tramp: Vrlo verovatno će doći do obustave rada vlade SAD