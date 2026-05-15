'SAD najpopularnija zemlja na svetu' Tramp: Nadam se da će odnosi sa Kinom biti još jači

Američki predsednik Donald Tramp poručio je danas da su Sjedinjene Američke Države "najpopularnija zemlja na svetu" i izrazio nadu da će odnos te zemlje sa Kinom biti snažniji nego pre, nakon prvog dana njegove posete Pekingu.

"Kada je predsednik Si (Kine Đinping) veoma elegantno nazvao SAD možda nacijom u opadanju, mislio je na ogromnu štetu koju smo pretrpeli tokom četiri godine Uspavanog Džoa Bajdena i Bajdenove administracije, i po tom pitanju je bio 100 odsto u pravu", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Istina (Truth social).

On je istakao da su SAD pre dve godine bile zemlja u opadanju.

"Predsednik Si nije mislio na neverovatan uspon koji su SAD pokazale svetu tokom 16 spektakularnih meseci Trampove administracije, što uključuje rekordne berze, vojnu pobedu i napredne odnose u Venecueli, vojno desetkovanje Irana, ubedljivo najjaču vojsku na svetu, ekonomsku silu", napisao je Tramp dodajući da je mnogo stvari koje je njegova administarcija postigla a koje je "nemoguće nabrojati".

Prema njegovim rečima, kineski predsednik Si Đinping mu je "čestitao na toliko ogromnih uspeha u tako kratkom vremenskom periodu".

Ranije je Tramp, tokom svoje posete Kini pozvao Sija da krajem septembra poseti SAD.

Si je poručio da su odnosi Kine i Sjedinjenih Američkih Država "najznačajniji na svetu" i upozorio da dve strane ne smeju da ga "pokvare".

"Danas smo predsednik Tramp i ja imali detaljne razgovore o odnosima Kine i SAD i međunarodnoj i regionalnoj dinamici. Obojica verujemo da su odnosi Kine i SAD najvažniji bilateralni odnosi na svetu. Moramo ih učiniti uspešnim i nikada ne smemo da ih pokvarimo", poručio je predsednik Kine.

On je istakao da i Kina i SAD "mogu da dobiju kroz saradnju, a izgube kroz konfrontaciju"

"Naše dve zemlje treba da budu partneri, a ne rivali", poručio je kineski lider.

Si je naveo i da su se on i Tramp saglasili da grade "konstruktivan odnos strateške stabilnosti" između dve zemlje kako bi se podstakao "stabilan, zdrav i održiv razvoj" bilateralnih odnosa i svetu donelo više mira, prosperiteta i napretka.

Autor: Marija Radić