AKTUELNO

Svet

Veoma jak zemljotres pogodio turistički raj

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com, Unsplash.com/ix ||

Zemljotres magnitude 6,1 stepeni Rihtera zabeležen je u subota, 16. maj 2026 u 16.50 časova, na području Antigve i Barbude.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 17.3599 i dužine -61.2961.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 17 kilometara ispod površine zemlje.

Kako su prijavili koristnici portala emsc.org, uzdar je trajao 30 do 40 sekundi, a osetili su ga i turisti na plažama.

Zemljotres se osetio i u susednim karipskim državama - Britanska Devičanska Ostrva, Dominika, Sent Martin, Gvadelupe, Martinik, Monserat, Portoriko, Sent Kits i Nivis, Amrriča Devinčanska Ostrva, Venecuela...

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: S.M.

#RAJ

#Turizam

#Zemljotres

#karipske zemlje

#potresž

POVEZANE VESTI

Svet

TRESLO SE TLO: Veoma jak zemljotres pogodio Krit

Svet

Veoma jak zemljotres pogodio Tursku!

Svet

Jak zemljotres pogodio Siciliju

Društvo

Zemljotres pogodio Srbiju! Zatreslo se kod ovog grada, prati se situacija

Svet

Jak zemljotres pogodio Grčku: Treslo sve do Albanije i Severne Makedonije

Svet

ZATRESLO SE TLO U GRČKOJ: Zabeležen zemljotres magnitude 3.7 stepeni Rihtera