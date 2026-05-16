Veoma jak zemljotres pogodio turistički raj

Zemljotres magnitude 6,1 stepeni Rihtera zabeležen je u subota, 16. maj 2026 u 16.50 časova, na području Antigve i Barbude.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 17.3599 i dužine -61.2961.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 17 kilometara ispod površine zemlje.

Kako su prijavili koristnici portala emsc.org, uzdar je trajao 30 do 40 sekundi, a osetili su ga i turisti na plažama.

Zemljotres se osetio i u susednim karipskim državama - Britanska Devičanska Ostrva, Dominika, Sent Martin, Gvadelupe, Martinik, Monserat, Portoriko, Sent Kits i Nivis, Amrriča Devinčanska Ostrva, Venecuela...

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: S.M.